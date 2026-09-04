Министър Пламен Абровски: Учим предприятията да не правят глупости

Учим предприятията да не правят глупости, каза земеделският министър Пламен Абровски по Би Ти Ви във връзка с проверките на Агенцията по храните вчера във Варна.

Инспекторите са влезли в четири предприятия - две месопреработвателни и два пакетажни цеха, където се извършва преработка. В половината от тях са открити несъответствия. Над половин тон храни са възбранени - топени сирена и краве масло. Българските граждани трябва да бъдат спокойни, заяви министърът.

По думите му при такъв тип стока нарушенията се хващат най-лесно още на етап етикетиране и преетикетиране. От агенцията по храните отиват в началото на хранителната верига. Ако се етикетират, вече има друга опаковка и трудно може да го хванеш.

Абровски подчерта, че институциите засичат много, но контролът не трябва да се превръща в постоянно плашене. Най-хубавото нещо е, когато контролът го има и действа, но не го афишираш толкова, че да се плашат хората.

Министърът коментира и продуктите от „Кошница с грижа". Сирене с повишено водосъдържание според него означава, че протеинът е много малко и силно редуциран. Обикновено такова сирене се прави със сухо мляко, в повечето случаи обезмаслено.

Законодателството според него все още позволява „прекалено широки" вариации при сиренето. По думите му това бе прекрасна инициатива на правителството. Тя е първа стъпка към подреждане на целия сектор. Нашата верига на доставки е счупена. Моделът на нашето земеделие е много сбъркан. Когато говорим за цени, трябва да се започне от началото до края.