Септември обикновено идва с повече движение. Сутрините отново започват по-рано, връщаме се в офиса, вечерите се запълват с тренировки, срещи и задачи, а уикендите все още са достатъчно топли за разходка в планината, каране на колело или ден извън града.

В такъв график смартчасовникът е удобен най-вече защото събира много от дребните ежедневни неща на едно място. Можете да видите кой звъни, докато ръцете ви са заети с покупки, да проверите следващия ангажимент, без да вадите телефона по време на среща, или да проследите колко реално сте се движили. В същото време той остава полезен и след края на работния ден – при тренировка, разходка, бягане или просто когато искате да разберете дали сте се наспали достатъчно.

През септември А1 предлага избрани Samsung Galaxy смартчасовници с до 300 € отстъпка с план Unlimited. Към тях клиентите получават и допълнителна каишка, която се заявява онлайн на A1.bg. Сред акцентите в кампанията са Samsung Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch8 Classic и Galaxy Watch8.

Galaxy Watch Ultra LTE: за уикендите, които започват рано

Не всяка тренировка е във фитнеса. Понякога е каране на колело извън града, няколко часа преход по планинска пътека, плуване или цял ден навън, в който телефонът рядко излиза от раницата. Именно за подобни сценарии е създаден Samsung Galaxy Watch Ultra LTE.

Моделът разполага с 47 мм титаниев корпус, водоустойчивост 10 ATM и двучестотен GPS, който помага за по-прецизно проследяване на маршрута, включително между високи сгради в града.

Батерията е с капацитет 590 mAh и може да издържи до 100 часа в енергоспестяващ режим – полезно, когато денят започва с тренировка и продължава далеч от зарядно устройство.

Watch Ultra следи не само обичайните активности. Сред възможностите му са плуване, водни ски, каяк и уиндсърф, а Multi-sport режимът е подходящ за хора, които комбинират няколко дисциплини. При триатлон, дуатлон или акватлон часовникът може да проследи отделните етапи в рамките на една тренировка, а потребителят може да създаде и собствена комбинация от активности.

Energy Score обединява информация за съня, активността и сърдечния ритъм, за да даде по-ясна представа доколко организмът е готов за следващото натоварване. За човек, който тренира редовно, това може да е не по-малко важно от самите километри и изгорени калории.

Galaxy Watch8 Classic LTE: от календара през деня до разходката вечер

При Galaxy Watch8 Classic LTE идеята е различна. Той е за хората, които искат смарт функциите, но предпочитат часовникът на китката им да изглежда по-близо до традиционен модел.

46-милиметровият корпус от неръждаема стомана и въртящият се безел лесно се вписват както в по-официална работна среда, така и в по-неформална обстановка. Въпреки класическата визия той има мощен 3 nm процесор, 64 GB място за съхранение, дисплей с яркост до 3000 нита и батерия с до 30 часа работа при включен Always On Display.

Watch8 Classic проследява съня, стреса, сърдечния ритъм и телесния състав, така че здравната картина не се свежда само до броя крачки. Серията предлага още проследяване на съдовото натоварване по време на сън и Energy Score, който комбинира различни показатели в една по-разбираема оценка за състоянието на тялото ви през деня. Това е особено полезно в период, когато вечерите отново стават по-къси, алармата звъни по-рано, а ежедневното натоварване се увеличава.

Galaxy Watch8 LTE: когато целта е просто да се движим повече

Не всеки има нужда от часовник за триатлон или от масивен корпус. Galaxy Watch8 LTE в размери 40 и 44 мм е по-компактното решение за ежедневието – достатъчно удобен за целия ден и за носене през нощта, когато се проследява сънят.

Моделът е подходящ както за хора, които тренират редовно, така и за онези, които просто искат да бъдат по-активни. Часовникът може да проследява ходене, бягане, колоездене, силови тренировки и различни упражнения, като събира информация за продължителността на активността, темпото, сърдечния ритъм и натоварването. Така лесно може да се види дали през деня сме се движили достатъчно или е време да намерим място за кратка разходка или тренировка.

При бягане една от по-интересните функции е Running Coach. След 12-минутен тест системата определя нивото на бегача по скала от 1 до 10 и може да предложи персонализирана програма за следващите седмици. Това прави функцията полезна както за начинаещи, които искат постепенно да увеличат дистанцията, така и за по-опитни бегачи, които се стремят към по-добро време.

А в дните без тренировка Galaxy Watch8 продължава да има работа – следи активността, съня и възстановяването и помага да получим по-добра представа за общото си здравословно състояние.

Технология, която остава на китката

Ползата от смартчасовника не се измерва в една-единствена функция. По-скоро е в това, че постепенно започва да свързва отделни части от ежедневието – колко сме се движили, как сме спали, как реагира пулсът на тренировките и дали натоварването не е станало прекалено голямо. През септември избрани модели Samsung Galaxy Watch се предлагат от А1 с до 300 € отстъпка с план Unlimited, а клиентите получават и допълнителна каишка, която се заявява онлайн на A1.bg. Един практичен начин новият сезон да започне с малко повече движение – независимо дали то се случва по планинска пътека, в парка или в залата.