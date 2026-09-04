Разнопосочно стартира търговията на европейските борси, акциите на „Фолксваген" се вдигат

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В предиобедната търговия водещите европейски фондови пазари се движат разнопосочно. Инвеститорите очакват данните за заетостта в САЩ.

Автомобилният сектор беше сред печелившите в ранната търговия. Акциите на „Фолксваген" (Volkswagen) поскъпват с около 6 на сто след одобряването на мащабен план за преструктуриране. Той предвижда съкращаване на 50 000 работни места. Това предава Ройтерс, цитирана от БТА.

Към 10:50 ч. българско време германският DAX се повишава с 0,23 на сто до 26 067,64 пункта.

Лондонският FTSE 100 добавя 0,01 на сто до 10 832,23 пункта, а френският CAC 40 нараства с 0,03 на сто до 8289,12 пункта.

В Милано FTSE MIB се понижава с 0,35 на сто до 52 063,50 пункта. Испанският IBEX 35 отстъпва с 0,37 на сто до 19 926,72 пункта.

Швейцарският SMI се повишава с 0,18 на сто до 14 420,90 пункта, а индексът на водещите компании от еврозоната Euro STOXX 50 добавя 0,04 на сто до 6384,95 пункта.

Общоевропейският STOXX 600 се покачва с 0,11 на сто до 649,84 пункта.

Вниманието на инвеститорите е насочено към доклада за неселскостопанската заетост в САЩ през август. Данните се очакват по-късно днес и могат да дадат допълнителни насоки за решенията на Управлението за федерален резерв относно лихвените проценти, посочват анализаторите.

Същевременно напрежението в Близкия изток продължава да създава несигурност. Подновените сблъсъци между САЩ и Иран засилиха опасенията за енергийните доставки и за нов инфлационен натиск. Петролът сорт Брент остава над 95 долара за барел.

В Швейцария книжата на автомобилния доставчик „Файнтул" (Feintool) поевтиняха заради опасенията за отражението на възможното прекратяване на производството в някои заводи на „Фолксваген".