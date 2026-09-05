Девет завода се строят във и около Пловдив – това го няма не само в България, но и в цяла Източна Европа

Част от новите мощности са разширения на вече съществуващи производства, но много други са чисто нови инвестиции

В някои големи градове на България има имотен и строителен бум. Пловдив обаче преживява и нещо като инвестиционна вълна. Във и около града и най-вече в рамките на "Тракия икономическа зона" се изграждат не един, не два или три нови завода, а цели девет. Това спокойно може да се каже, че го няма никъде не само в България и на Балканите, а и в Източна Европа или поне не на едно и също място.

Част от тези нови фабрики са разширения на вече съществуващи производствени бази на инвеститори, които са стъпили в България по-рано. Но другата част са заводи на

компании, които за първи път идват у нас и са предпочели района на Пловдив

пред други алтернативи в близката чужбина.

Например японската компания за опаковки Tri-Wall е предпочела Пловдив пред Турция за изграждане на високотехнологичен завод за велпапе. Инвестицията е на стойност над 30 млн. евро и ще разкрие 150 нови работни места. Базата, чието строителство започна тази година, се простира на 56 декара.

Името на тази японска компания произлиза от патентования материал Tri-Wall Pak – трислоен велпапе картон, изобретен в САЩ през 50-те години на миналия век. Групата разполага с над 100 фабрики и логистични бази по целия свят и произведеният от нея картон служи за опаковъчни цели най-вече в автомобилната промишленост - за транспорт на двигатели и други тежки автомобилни части.

Китайската инвестиция на Zes Yu също е свързана с аутомотив сектора - компанията изгражда на територията на "Тракия икономическа зона" завод за производство на алуминиеви автомобилни части, голяма част от които са за Volkswagen.

Инвестицията е 19 млн. евро, осигурява 100 нови работни места и на практика още сега се планира нейното разширяване, тъй като първият етап на завода бе пуснат в експлоатация още през 2025 г. Освен всичко друго това е и

първата изцяло китайска индустриална инвестиция в България

За разлика от досегашните опити да се правят смесени предприятия с китайски капитали и технологии фабриката край Пловдив е изградена изцяло като пряка чуждестранна инвестиция на зелено. Българското дружество е директна собственост на китайския холдинг Shanghai Unison Aluminium Products, като парите за земята, строежа на сградата от 12 000 кв. м и оборудването на поточните линии идват директно от компанията майка в Китай.

Френската Schneider Electric изгражда в момента на известно разстояние от първата си производствена база умна фабрика. Само за оборудване дружеството ще инвестира над 50 милиона евро, а над 15 милиона евро струва заводската инфраструктура. Минималната инвестиция в следващите пет години се очаква да мине 70 млн. евро.

Фабриката ще се разгръща върху 8 декара и край нея ще минава нов път, който се строи в момента с отпуснати от бюджета средства по закона за насърчаване на инвестициите. Предприятието ще бъде разширено до 20 декара до 2028 г.

Новите работни места, които ще се разкрият, са 110. Те може да изглеждат малко на фона на инвестицията, но трябва да се има предвид, че производството на прекъсвачи, което е изградено в Пловдив и ще се разширява още, е до много голяма степен автоматизирано и роботизирано. Освен това и сега в базата на френския гигант в Равадиново за компанията работят 1100 души.

Немският гигант "Либхер" също разширява производствената си база в Пловдив, и то не с какво да е. До момента "Либхер-Транспортейшън Системс Марица" в Царацово произвеждаше климатични системи за железопътната индустрия и камионите, а "Либхер-Конкрийт Технолоджи Марица" на бул. "Кукленско шосе" в Пловдив произвеждаше системи за бетонова техника.

Новата мегабаза на германския концерн е сертифицирана като приоритетен инвестиционен проект и представлява мащабна производствено-складова база, която

за първи път интегрира България в световната аерокосмическа индустрия

на концерна. Площите на “Тракия икономическа зона” се разшириха през последните няколко години и вече се намират на няколко места извън чертите на Пловдив.

Новото съоръжение се изгражда в село Бенковски на застроена площ от около 20 000 кв. м и там ще се произвеждат, тестват и разработват критични компоненти за авиационната индустрия за световни гиганти като Airbus и Embraer. Инвестицията е 90 млн. евро, като първоначално с пускането на новите линии се разкриват между 175 и 200 изцяло нови работни места, а в дългосрочен план - над 600. А и към момента за "Либхер-Хаусгерете Марица" работят към 1900 души и той е един от най-големите работодатели изобщо в България.

Сред новите заводи не липсва и родна инвестиция - на компанията Smart Power Grid. Фирмата реализира фабрика за производство на електрооборудване за високо и средно напрежение. Инвестицията е на стойност 25 милиона лева, като се планира и нейно разширение след години. Първоначално във фабриката ще работят 150 души.

Засега най-малко публична информация има за параметрите на новата база на китайската Qingdao Huashuo Gaoke New Energy Technology, наричана накратко Huashuo. Тя ще изгради край Пловдив първата си високотехнологична база в ЕС, която

ще функционира и като завод, и като развоен център за зелена енергия

Проектът всъщност е съвместно предприятие между китайския инвеститор и управлението на "Тракия икономическа зона", стана ясно преди няколко месеца, когато представители на китайската компания подписаха меморандум с ръководството на зоната.

По принцип Huashuo произвежда зарядни станции за електромобили, индустриални батерии за електроенергия, автомобилни компоненти и соларни решения.

Сред инвеститорите, които разширяват досегашната си дейност, се нарежда и българо-американската Milara International. Тя вече има в Пловдив завод за производство на роботи за полупроводниковата индустрия, в който работят към 400 души, но наскоро обяви плановете си за изграждане на още един завод.

Той ще е в близост до него, в чертите на самия Пловдив, и ще е за сглобяване на електрически превозни средства за градския транспорт. Инвестицията е 22 млн. евро и в него се очаква веднага след изграждането му да заработят 200 човека.

Един от инвеститорите край Пловдив ще строи не втори свой завод, а трети – турската компания Odelo, която е част от холдинга Bayraktarlar. Компанията е сред ключовите глобални доставчици на автомобилни светлини - фарове и стопове, и през 2019 г. откри своя първи завод в Куклен, който струваше 40 млн. евро.

Поради бързото запълване на капацитета през 2022 г. пусна в експлоатация и втори завод в съседство с първия, като целта беше да отдели серийното производство на компоненти за нови фабрични коли от бранда си за резервни части. Инвестицията във втората сграда бе на стойност 10 милиона евро. Безработицата в Пловдив е на едно от най-ниските нива в страната.

Целта на третата производства база, която се изгражда в момента, е

да се въведе поточна линия за вътрешна автомобилна електроника

и специализирани матрици. Това позволява затваряне на производствения цикъл в България, без да се разчита на внос на електронни компоненти от други държави. Очаква се третият завод да струва на компанията 30 млн. евро и в него да работят още 150 човека към вече съществуващите 400 работни места.

Сред новите инвестиции в Пловдив трябва да се спомене и чешкият високотехнологичен комплекс с автоматизирано разпределение на стоки на BTL Industries. Той е разположен в чертите на самия град, като застроената му площ надхвърля 29 000 кв. м. Базата служи и като единствен глобален логистичен център на компанията, от който автоматизирано се разпределят и изпращат десетки хиляди устройства годишно за пазарите в цял свят.

Инвестицията в него е 52 млн. евро, като модерното съоръжение осигурява заетост на 700 специалисти, а разширението му предвижда разкриването на още 500 нови работни места.

Сметката дотук показва, че само изброените нови и разширяващи се производствени бази ще осигурят нови 1960 работни места. Те на практика се добавят към вече съществуващите в "Тракия икономическа зона" и икономическия клъстер, свързан с нея, 71 хиляди работни места.

Всичко това обяснява защо в Пловдивска област се наблюдава такъв стабилен ръст на заетите лица, които всяко тримесечие се увеличават с между 1 и 2% спрямо предходни периоди.

Всъщност нивото на безработицата в Пловдив е едно от най-ниските в страната за разлика от предходното десетилетие и

поставя областта на четвърто място в страната

Делът на трудоспособното население остава сравнително висок – 59,1%, при средно 58,5% в страната.

По-важното обаче е, че образователната структура на работната сила се подобрява значително. Делът на висшистите сред заетите в областта се повишава до 31%, а на хората с основно и по-ниско образование намалява до 15%, което е много над средните показатели на страната.

А новите производствени мощности, които се изграждат в момента, очевидно се нуждаят от квалифицирани и високообразовани инженерни кадри. Което, от една страна, е предпоставка за широко сътрудничество с местните вузове. Но от друга, е двигател за преодоляване на демографските проблеми – Пловдив през последното десетилетие стана една от областите, привличащи най-голяма вътрешна миграция.