Златни роботаксита Tesla Cybercab плъзнаха из Тексас

Tesla пусна своето автономно такси, наречено Cybercab, в американския щат Тексас и по точно в Остин. С Cybercab Tesla се стреми да се конкурира с таксиметрови компании като Uber и Waymo, дъщерно дружество на собственика на Google, Alphabet.

Дългоочакваното пускане на пазара на Cybercab на Tesla, събитие, което се подготвя от близо две години, премина без много шум или подробности. Частното събитие, което не беше отворено за медиите, се проведе в четвъртък в тексаския град Остин и нямаше пряко предаване на премиерата. Автономните Cybercab вече са достъпни за жителите на Остин от петък.

Главният изпълнителен директор на Tesla Илон Мъск многократно е заявявал, че автономните таксита са от решаващо значение за финансовото бъдеще на компанията. В Остин Tesla вече започна да използва роботизирани таксита в малък мащаб миналата година, но по това време все още беше задължително служител да пътува с колата, който може да поеме контрола над нея, ако е необходимо.

Важни въпроси останаха без отговор след събитието. Например, не е ясно колко превозни средства компанията възнамерява да използва незабавно за търговски услуги. Мъск рекламира колата в поредица от публикации в X преди събитието, включително публикация с простия текст: "Вихрушка от кибертаксита".

Мъск преди това представи Cybercab като "гръбнака на масивна флотилия от роботизирани автомобили Tesla, която ще покрие по-голямата част от САЩ" и обеща да разположи хиляди коли. Компанията беше регистрирала 45 роботаксита Cybercab при властите в Тексас преди събитието, но не е ясно колко от тях всъщност са били използвани по време на старта.

Със Cybercab, автопаркът на Tesla в Тексас вече се състои от 420 роботаксита, предимно автомобили Model Y. Това е по-малко от половината от близо 1000-те превозни средства, които лидерът на пазара Waymo е регистрирал в Тексас. Waymo вече предлага таксиметровите си услуги в единадесет града в САЩ.