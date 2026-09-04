Ръст от 2,5 на сто през юли има при поръчките за германската промишленост

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Засиленото търсене на кораби, железопътен подвижен състав и самолети, са причина за неочакван ръст в промишлените поръчки в Германия, показват данни на Федералната статистическа служба „Дестатис" (Destatis).

Новите поръчки са се увеличили с 2,5 на сто спрямо предходния месец след ревизиран ръст от 3,7 на сто през юни. Анализаторите очакваха повишение от едва 0,3 на сто, пишат ДПА и БТА.

В сектора „Друго транспортно оборудване" поръчките са скочили със 126,4 на сто, основно заради силното търсене на кораби, железопътни превозни средства и самолети.

При потребителските стоки е отчетено понижение от 4,8 на сто.

Поръчките от вътрешния пазар са се увеличили с 9,1 на сто, докато тези от чужбина са намалели с 2,1 на сто. Търсенето от страните от еврозоната е нараснало с 12,1 на сто, но поръчките от държавите извън валутния съюз са се свили с 10,1 на сто.

На годишна база промишлените поръчки в Германия са се увеличили с 13,1 на сто през юли, като растежът се е ускорил спрямо отчетените през юни 7,2 на сто.

Оборотът в преработващата промишленост обаче е намалял с 1,5 на сто на месечна база, показват данните.