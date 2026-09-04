Шестици за всички ученици - цяла България в една разходка

Културно-историческият парк „България Ланд" в Правец ще посрещне началото на новата учебна година с кампания „Шестици за всички ученици", която дава възможност на децата да опознаят част от историята, архитектурата и природните забележителности на България извън учебната стая.

Паркът музей на открито е разположен край езерото в Правец. Върху площ от 14 декара са събрани десетки умалени копия на известни български сгради, паметници и природни феномени. Макетите са изработени в мащаб 1:25 по автентични чертежи и архивни материали. По време на една разходка посетителите могат да видят забележителности от София, Велико Търново, Мелник, Варна, Балчик, Белоградчик и други части на страната.

Сред обектите са и храм-паметникът „Св. Александър Невски", Народното събрание, Народният театър „Иван Вазов", Паметникът на свободата на връх Шипка и Асеновата крепост. В парка могат да се разгледат още дворците „Врана", „Царска Бистрица" и „Евксиноград", Дворецът в Балчик и Желязната църква „Св. Стефан". Природните забележителности са представени с макети на Белоградчишките скали, пещерата „Божиите очи" и Райското пръскало.

Най-големият експонат е хълмът Царевец. Макетът е дълъг 36 метра, широк 34 метра и достига височина от 6 метра. Посетителите могат да влязат в него и да разгледат експозиция, посветена на българските съкровища.

Част от обектите са снабдени със звукови и интерактивни ефекти. Комплексът разполага още с посетителски център, магазин за сувенири и ресторант и е подходящ както за семейни разходки, така и за организирани ученически посещения. О по време на кампанията има специални цени за посещение. През целия септември билетът за ученици и студенти ще бъде 6 евро, а семейният билет за двама възрастни и до три деца – 24 евро.