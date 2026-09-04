„Главболгарстрой“ се включи в международния дебат в Алпбах, Австрия

Енергийният преход и стратегическата инфраструктура поставиха във фокус ролята на публично-частното партньорство

Повече от 4000 представители от цял свят се събраха тази година в австрийския планински курорт Алпбах за 82-рото издание на Европейския форум ,,Алпбах“ - водеща международна платформа за стратегически диалог по ключови въпроси, свързани с бъдещето на Европа и нейната роля в променящия се глобален ред. Сред участниците беше и българският строителен холдинг „Главболгарстрой“.

„Предизвикателствата, пред които Европа е изправена, могат да бъдат преодолени единствено, когато сме заедно“, заяви федералният президент на Австрия Александър Ван дер Белен в речта си при откриването на Европейския форум „Алпбах“.

Сред официалните гости на форума бяха кралят на Белгия Филип, федералният президент на Германия Франк-Валтер Щайнмайер и федералният президент на Швейцария Ги Пармелин. В обръщението си към делегатите и гостите Ван дер Белен призова за по-тясно сътрудничество и единство между европейските държави на фона на променящата се геополитическа среда.

Официална делегация по покана на федералния президент на Австрия Александър Ван дер Белен Снимка: EFA26

Австрийският президент подчерта необходимостта Европа да укрепва своята независимост, като постави акцент върху сигурността и диверсификацията на енергийните доставки, засилването на европейските отбранителни способности и развитието на критичната инфраструктура.

Енергийната сигурност, развитието на критичната инфраструктура и необходимостта от по-тясно регионално сътрудничество в Югоизточна Европа бяха сред основните теми, обсъдени по време на дискусията, в която участва и председателят на Управителния съвет на „Главболгарстрой“ Калин Пешов. Той постави акцент върху предизвикателствата пред региона, свързани с осигуряването на достъпна и сигурна енергия на фона на динамично променящия се геополитически контекст.

В този връзка Калин Пешов подчерта, че енергийният преход изисква не само увеличаване на производствения капацитет, но и навременно развитие на инфраструктурата, която да го подкрепя. По думите му създаването на нови енергийни мощности и изграждането на необходимата инфраструктура трябва да се развиват паралелно, за да се гарантират надеждността на системата и възможностите за посрещане на бъдещото потребление. Той акцентира и върху значението на регионалната свързаност като ключов фактор за по-ефективното използване на енергийните ресурси, както и върху необходимостта от бързо изпълнение на ключови стратегически проекти в Югоизточна Европа като Вертикалния Газов Коридор. Последният е в процес на скоростно изпълнение на българска територия, като „Главболгарстрой“ се ангажира изцяло да финализира строителните дейности в рамките на следващите няколко седмици.

Сред възможностите за гарантиране на надеждни енергийни доставки Пешов посочи развитието на ядрената енергетика - както чрез конвенционални реактори с голям капацитет, така и чрез внедряването на технологията на малките модулни реактори (SMR). Той подчерта, че България активно работи за реализацията на ядрени енергийни проекти на територията на страната.

Необходимостта от мащабни инвестиции в инфраструктурата постави във фокуса на дискусията и ролята на публично-частните партньорства като инструмент за привличане на частен капитал. В дебата участва и вицепрезидентът на Европейската инвестиционна банка (EIB) Йоанис Цакирис, който отбеляза, че наред с публичното финансиране Гърция все по-успешно използва механизми за привличане на частни инвестиции към проекти в областта на енергийната и транспортната инфраструктура.

В тази връзка, Председателят на Управителния съвет на „Главболгарстрой“ подчерта, че частният сектор има водеща роля в реализацията на сложни инфраструктурни проекти, а публично-частните партньорства могат да допринесат за по-бързото изпълнение на стратегически инициативи. Пешов отбеляза, че е обнадежден и от курса на Правителството в България, в чиято програма акцент е поставен именно върху изпълнението на ключови проекти за свързаност по този модел.

Сред участниците в разговора бе и главният изпълнителен директор на Infineon Technologies - една от най-големите компании в Австрия за производството на микрочипове - Сабине Херличка, която постави фокус върху предизвикателствата, свързани с киберсигурността над критичната енергийна и технологична инфраструктура, на фона на нарастващата дигитализация и взаимосвързаност на електроенергийните системи.