С 24 на сто по-евтин ток ще ползва бизнесът в събота

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Цената на тока за бизнеса в събота се понижава с 24 на сто. Така средната цена за мегаватчас на търгувана днес електроенергията на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) сегмент "Ден напред" е 128,60 евро (без ДДС). Данните са след затварянето на борсата. Сделките са на база утрешен ден на доставка - 5 септември, пише БТА.

Енергийната борса затвори вчера при средна цена от 169,02 евро за мегаватчас. Това означава, че електроенергията за българския бизнес утре ще бъде по-евтина с 23,91 процента в сравнение с цената за днешния ден.

Средната цена на пиковата енергия (09:00-20:00 часа) за утре е 82,86 евро за мегаватчас, докато извънпиковата енергия (01:00-08:00 ч.; 21:00-24:00 ч.) е изтъргувана при средно 174,33 евро за мегаватчас.

Данните от БНЕБ показват, че са продадени общо 102 896,72 мегаватчаса електроенергия.

На пазарния сегмент "В рамките на деня" среднопретеглената цена на БНЕБ за 60-минутните продукти към момента е 123,66 евро (без ДДС) за мегаватчас.

За 15-минутните продукти среднопретеглената дневна цена към този час е 118,58 евро (без ДДС) за мегаватчас.