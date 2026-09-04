Зам.-министър настоява Qatar Airways да върне полетите до София

Qatar Airways да възстанови директните си полети от Доха до София, след като 15 години авиокомпанията успешно е оперирала до България. Това е била темата на онлайн разговора на зам.-министъра на транспорта Христина Велинова с представители на авиопревозвача.

Велинова е изразила съжалението си от прекратяването на директната въздушна линия между София и Доха, последният полет бе изпълнен на 28 февруари 2026 г. Подчертано беше, че през годините линията е имала стратегическо значение за въздушната свързаност на България. Директните полети до Доха осигуряват на българските граждани и бизнеса достъп до широката мрежа на Qatar Airways и удобни връзки с редица дестинации в Азия, Близкия изток, Африка и Австралия.

Посочено беше, че през последните години Катар се утвърждава като все по-предпочитана туристическа дестинация сред българските граждани, което създава допълнителен потенциал за развитие на пътникопотока между двете държави.

„За България възстановяването на директната връзка София–Доха е важно не само от гледна точка на въздушната свързаност. Линията има значение за развитието на туризма, бизнеса и двустранните икономически отношения. Затова сме готови на активен диалог и да обсъдим конкретните стъпки, с които българската страна може да подпомогне процеса", заяви зам.-министърът.

Представителите на Qatar Airways посочиха, че решението за преустановяване на полетите до София е обусловено както от сложната ситуация в региона, така и от редица оперативни фактори. От авиокомпанията заявиха готовност да извършат необходимите анализи и да проучат възможностите за възобновяване на линията София–Доха. Двете страни се договориха диалогът да продължи през идните месеци, когато ще се проведе следваща среща, на която да бъдат обсъдени резултатите от направените анализи и възможните последващи стъпки, съобщават от министерството.

Зам.-министър Велинова подчерта готовността на министерството и на българските авиационни власти да съдействат за намирането на практически решения за възстановяване на полетите.

Qatar Airways е дългогодишен партньор на България. Преди преустановяването на линията авиокомпанията изпълняваше четири полета седмично между Доха и София, а чрез своя хъб в Доха осигуряваше удобни връзки до множество международни дестинации. Линията се изпълняваше и в партньорство чрез споделяне на кодове с няколко авиокомпании, сред които Bulgaria Air, SriLankan Airlines, Cathay Pacific, Japan Airlines и Malaysia Airlines.