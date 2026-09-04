Работа, приключения и почивка в Мальовица

Сутринта може да започне със стратегическа среща, следобедът – с поход или зиплайн, а вечерта да завърши край басейна и сауната

Сутрин – презентация и разговор за следващите цели на компанията. Следобед – разходка в Рила, отборно предизвикателство или спускане по зиплайн. Вечерта – време за почивка и обща вечеря. Само на около час от София Мальовица позволява работната среща да се превърне в преживяване за целия екип.

Тиймбилдингът отдавна не се изчерпва с няколко организирани игри и вечеря с колегите. Все повече компании искат да изведат служителите си от обичайната среда, за да могат хората да разговарят и да се опознаят извън служебните роли. Планината помага за това по естествен начин – далеч от екраните, непрекъснатите съобщения и всекидневния график.

В Мальовица корпоративната програма може да бъде подредена според целите и характера на конкретния екип. Денят може да започне с работна среща, обучение или стратегическа сесия, а следобед участниците да излязат сред природата.

Районът предлага планински маршрути с различна трудност, а за компаниите, които предпочитат повече движение и адреналин, програмата може да включва Адвенчър парка, въжените съоръжения и зиплайна. Активностите могат да бъдат подбрани така, че да носят настроение, без да превръщат тиймбилдинга във физическо изпитание.

И не е необходимо всеки участник да бъде запален планинар. Докато едни избират приключенията навън, други могат да предпочетат по-спокойна програма. Релакс зоните в хотел „Мальовица" и хотел „Алпинист", басейнът и сауните дават възможност за почивка след работната част или планинската разходка.

Тъкмо съчетаването на различни занимания е сред предимствата на подобен формат. В един екип винаги има хора, които търсят движение и състезание, и други, за които най-ценни са разговорите, добрата храна и времето без строг график.

Затова програмата може да съчетае работни сесии, активности сред природата, уелнес, свободно време и вечеря. Отделните части се адаптират към броя, възрастта и интересите на участниците. Така Мальовица е възможност както за среща на малък управленски екип, така и за по-голямо фирмено събитие.

А планината върши останалото. Смяната на обстановката кара хората да общуват по-свободно, а преживяното извън офиса често остава по-дълго в паметта от поредната презентация в заседателната зала.

Комплекс Мальовица се намира в Рила и съчетава хотелско настаняване, ресторанти, уелнес зони, спортни и outdoor активности. На място могат да се организират корпоративни събития, обучения, работни срещи и тиймбилдинг програми с различна продължителност.