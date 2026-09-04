Нови тетрадки, учебници и пособия. Пълни раници. И трепетно очакване на новите приятелства в клас. Седмица преди първия учебен ден подготовката за новата учебна година вече започна. На 15-и септември десетки хиляди деца ще прекрачат отново училищния праг, а над 55 000 първокласници тепърва започват своето фантастично приключение в клас. Именно за тях първият учебен ден ще е най-вълнуващ. С нетърпение срещата с първата учителка и новите приятели в клас очакват и 6-годишната Никол и 7-годишната Мария. „Много се вълнувам. Очаквам да е добра госпожата и да си намеря нови приятелчета. За първия учебен ден съм избрала бяла риза и вратовръзка, както и тричетвърти чорапи и плисирана пола“, споделя Никол. „Очаквам с нетърпение да се запозная с нови приятели и да науча много нови неща. Искам да науча всичко докрай – да смятам, да пиша, да пиша ръкописни букви“, казва Мария.

Никол и майка ѝ Десислава, снимка: „Фантастико груп“

И докато за двете бъдещи първокласнички последните дни до 15-и септември са време на игра и очакване, за техните родители – това са дни на подготовка и не по-малко вълнение. „Нямам представа кога минаха тези седем години. Стискам ѝ палци да случи на добри учители, защото те са най-важните“, споделя майката на Никол – Десислава Георгиева. „В тези моменти осъзнаваш как времето лети. Сякаш вчера Мими беше бебе, а сега вече ще прекрачи прага на училището. Нямам търпение да видя усмивката ѝ на първия учебен ден, а аз вероятно няма да мога да скрия сълзите си от радост и гордост“, казва Биляна Александрова, която е майка на Мария.

Мария и майка ѝ Биляна, снимка: „Фантастико груп“

В края на лятото започват и покупките на училищните пособия за първи клас. Дългочаканото пазаруване започва в любимия супермаркет „Фантастико“. Там на едно място могат да открият всичко необходимо от училищния списък. „Играчките няма да изчезнат напълно, разбира се, но постепенно отстъпват място на тетрадките, книжките, моливите и всички онези малки неща, които превръщат подготовката за училище в истинско приключение. Ще започнем с най-необходимото – тетрадки, моливи, цветни моливи, флумастери, гумичка, острилка, лепило и ножичка. Разбира се, ще изберем и красив несесер и всичко, което ще направи раницата на Мими още по-любима“, казва Биляна. И допълва: „Това ни е първото истинско пазаруване за училище с Мими, така че с много вълнение заедно избираме продуктите. Тук тя може сама да разглежда и да избира. За нея това е забавно, а за мен – много по-лесно“.

„За мен е важно качеството. Опит имам, тъй като Никол им по-голям брат, а без списък не излизам. Никол смята от 3-годишна, разбира се, тогава само до 10. Борбата с буквите е „безмилостно жестока“, хич не са ѝ на сърце, но, както самата тя казва: „Мамо, не се тревожи, все пак ще имам цяла година да се науча да чета, няма измъкване“, казва Десислава докато пълни количката с най-необходимото за първата година в училище. „Имаме списък от училището, вероятно всичко ще успея да намеря във „Фантастико“. Пазарувам тук, защото познавам продуктите и знам, че не няма компромис с качеството“, допълва майката на Никол.

Снимка: „Фантастико груп“

Мария и Никол бързо се насочват към розовите и лилави тетрадки, несесерите на цветя и раниците с любими герои. А докато бъдещите първокласнички с усмивка избират любимите цветове тетрадки, моливи, гуми и острилки, майките отмятат в училищния списък. „Раницата ще напълня с флумастри, моливи. Ще взема острилка, гумичка, ще си взема тетрадките, кутия за храна и шише за вода. Любимият ми герой е Мики Маус, а любимият ми цвят е лилаво“, разказва 7-годишната Никол. „Първо в раницата ще сложа един учебник по математика, също с едно несесерче с моливи. Една триеща химикалка за първи клас, но вече във втори клас няма да ни позволяват. Любимият ми герой е Майкъл Джексън“, допълва Мария.

Снимка: „Фантастико груп“

В българската семейна верига учениците могат да открият всички любими продукти, защото тук изборът е над 600 артикула за училище – от тетрадки, флумастри, цветни моливи и бои през ученически пособия като острилки, гуми, папки и подложки за бюро до несесери и раници. От 27 август до 23 септември* децата и техните родители ще намерят любимите си продукти за училище в специалния каталог на „Фантастико“ – Back to school.

Снимка: „Фантастико груп“

На щандовете на „Фантастико“ учениците и техните родители ги очакват продукти на Spree, Maped, B-max, M&G Stationary, Primo, Top Model, Carioca, Legami, Schneider, MITAMA, Deli, Crayola, Mayfair и др.

„Във „Фантастико“ учениците и техните родители могат да открият от моливи до раници. Подготвили сме разнообразие от тетрадки, коректори, ножици, телбоди, калкулатори, линии, острилки, гумички, лепила, папки, подвързии, различни видове химикалки - гел, изтриваеми, цветни химикалки, ролери и други. Налични са и най-различни пособия за рисуване, чертане и моделиране – флумастери, акрилни маркери, моливи, комплекти, боички (темперни, акрилни, акварелни, маслени) и четки за рисуване, пастели, моделини. И разбира се, много несесери и раници“, казва Цветелина Неделчева, продуктов мениджър във „Фантастико“. В българската верига учениците ги очакват още тетрадки и пособия с любимите им герои – продукти на Minecraft, K-pop Demon Hunters и Stitch. Сред любимите продукти са и раниците и несесерите на Brawl Stars, Kuromi, Santoro и Super Mario.

На щандовете на „Фантастико“ тази година ще намерят и избрани раници за училище и детска градина за момичета, несесери и чанти за храна в пастелни цветове на португалския бранд Mayfair на Kstationary. „Отново залагаме и на продукти с италианската марка LEGAMI, чиито артикули са с интересен и отличаващ се дизайн и са разпознаваеми сред децата. Предлагаме и продукти на бранда Top Model, както и артикули от колекцията Capybara на Spree. Сред тях са папки, бележници, химикалки, гумички с изображения на популярното животно“, допълва Цветелина Неделчева.

Снимка: „Фантастико груп“

Малката Никол споделя, че иска да стане художничка, а защо не и зъболекар. „Вярвам, че всеки има право на лични мечти. Аз искам само да е здрава и щастлива от изборите си. Аз съм сбъднала моите мечти, пожелавам и на нея, и нейните другарчета, както и на всички деца, да имат моя късмет“, казва с вълнение майка ѝ Десислава. Мария пък мечтае да стане актриса. „Мечтая да имам много нови приятели и винаги да ми пишат шестици в училище“, казва още тя. На излизане от супермаркета тя и майка ѝ пожелават на всички деца да са здрави и да създават фантастични спомени в училищната стая. „Пожелавам им да бъдат любопитни, смели и да не се страхуват да мечтаят. Искам Мими и нейните приятели да откриват света с усмивка, да вярват в себе си и да помнят, че всяка голяма мечта започва с една малка крачка“, казва Биляна.

Време е за нови фантастични приключения в училище!

*Оферта за периода: от 27.08.2026 г. до 22.00 ч. на 23.09.2026 г.