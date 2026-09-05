Чакаме 150 хил. германци следващото лято

Летният сезон започна сложно, но аз съм оптимист и мисля, че ще завърши като миналогодишния. Сложно започна поради загубата на германския пазар и грешка на предишното редовно правителство, защото през октомври два големи играчи на пазара се бяха скарали и не се намери механизъм да ги стимулира. Така загубихме около 200 хил. седалки. Заедно с туристическия бранш наваксахме този спад и сезонът ще бъде като миналогодишния. Това каза министърът на туризма Илин Димитров пред bTV.

От бранша искат повече чартъри, по-дълъг престой на туриста. Добрата новина е, че можем да се похвалим с връщане на германския турист. Договорихме връщането на около 100-150 хил. седалки за германския пазар догодина. Това с 25-30% повече от тази година, каза още той. Обясни, че германският турист е важен, защото идва о-рано и остава до по-късно, а чартърните полети са поне за 7 дена престой.

Ще има законови промени и туристическият данък трябва да един и да се плаща от всички. Към софтуер ще се прибавят и платформите за краткосрочни наеми и ще започнат да се плащат данъци. Втората промяна е, че половината от парите ще бъдат харчени за авиосвързаност и реклама. Общините ще определят за какво да се харчат тези пари- фестивали, събития, концерти. Ние не се борим с краткосрочните наеми, но нека всички спазват правилата, каза още той. По този начин ще се изсветли бранша.

Евровизия е шанс да покажем колко хубава е нашата страна. Да покажем хиляди позитивни послания чрез журналистите, травълвлогъри и инфлуенсъри, каза още министърът.