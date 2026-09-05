Петролът лети към $100, газът удари 5-месечен връх, а пшеницата се срина

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Стоковите пазари останаха силно зависими от геополитическата обстановка през седмицата, като най-сериозни движения бяха отчетени при петрола, природния газ и пшеницата. Това показва седмичният анализ на експертите от Софийската стокова борса (ССБ).

Петролът продължи поскъпването си и се насочи към психологическата граница от 100 долара за барел, докато ситуацията около Ормузкия пролив остава в центъра на вниманието на пазарите. Паралелно с това природният газ в Европа достигна петмесечен връх на фона на намаляващите запаси, предава БТА.

Най-рязък обрат обаче беше отчетен при пшеницата. Цените се понижиха значително след сигнали за възможно възобновяване на преговорите за мирно споразумение в Черно море.

Суровият петрол „Брент" се доближи до 99 долара за барел, докато американският WTI също поскъпна. Основният фактор за движението остава несигурността около Ормузкия пролив, през който преминава значителна част от световната търговия с петрол.

Проливът остава фактически затворен, въпреки появилите се сигнали за дипломатическо раздвижване. Иран и Оман водят разговори за временно възобновяване на движението, което би могло да намали напрежението на петролните пазари.

Природният газ в Европа също поскъпна рязко, достигайки петмесечен връх. Основната причина е намаляването на запасите, което увеличава чувствителността на пазара към евентуални нови прекъсвания на доставките.

Най-драматично се промени ситуацията при пшеницата. Цените рязко се понижиха, след като от Русия дойдоха сигнали за възможност за мирно споразумение в Черно море, а от Украйна беше съобщено за „нова динамика" в преговорите.

Само дни по-рано перспективата изглеждаше значително по-мрачна и пазарите калкулираха риск от нова ескалация. Промяната в тона доведе до отдръпване на голяма част от военната рискова премия, натрупана през август.

Въпреки това пазарът остава предпазлив. Износната инфраструктура на Русия и Украйна е засегната от продължаващите взаимни атаки, а дори при постигане на договореност възстановяването на нормалните търговски потоци вероятно ще изисква време.

Фючърсите на хлебната пшеница с доставка през следващия месец на Чикагската борса се търгуваха около 284-288 долара за тон, а на Euronext – в диапазона 282-294 долара за тон.

При царевицата фючърсите на CME бяха между 211 и 214 долара за тон, докато на Euronext се търгуваха за 313-321 долара за тон.

Фючърсите на суровата захар в Ню Йорк също отчетоха повишение. Подкрепа за цените оказа поскъпването на бразилския реал, което увеличава относителните разходи на местните производители и подкрепя доларовите котировки.

Допълнителен фактор е продължаващото насочване на част от бразилската захарна тръстика към производството на етанол вместо захар.

Фючърсите на суровата захар в Ню Йорк (ICE) се търгуваха около 392-412 долара за тон, а на рафинираната захар в Лондон – около 514-539 долара за тон.

Перспективата за по-голямо световно предлагане от Тайланд и потенциално от Индия обаче остава ограничител за по-сериозно поскъпване.

Какво се търгува на Софийската стокова борса

В подкръг „Зърно" на ССБ тази седмица останаха оферти за покупка на фуражна пшеница на 192 евро за тон и за продажба на хлебна пшеница на 230 евро за тон.

В края на август бяха сключени сделки за фуражна пшеница на 180 евро за тон, фуражен ечемик на 170 евро за тон и овес на 150 евро за тон.

При хранителните стоки цените на основните позиции остават стабилни. Предлагат се различни видове консерви, като цените са между 1,19 и 2,63 евро за килограм за зелен грах, 1,83-3,54 евро за килограм за сладка царевица и 2,53-2,65 евро за килограм за белени домати на кубчета.

Ядките и семената се предлагат на цени от 1278,23 до 7362,60 евро за тон.

При индустриалните стоки са реализирани сделки за дърва за горене на 141 евро за тон и дървесни пелети на 354 евро за тон.

При горивата дизеловото гориво Б6 се е търгувало между 1500 и 1516,67 евро за 1000 литра, дизелът с добавка – на 1640 евро за 1000 литра, а бензин А95Н – между 1280 и 1308,33 евро за 1000 литра. Сделки са реализирани и за бензин А100Н на 1480 евро за 1000 литра и пропан-бутан на 541,67 евро за 1000 литра.

При металите са отчетени покупки на скрап от месинг на 2556,46 евро за тон, алуминий на 715,81 евро за тон и черни метали на цени между 81,81 и 107,37 евро за тон.

Като цяло седмицата показва колко чувствителни остават стоковите пазари към геополитическите сигнали. Докато всяко дипломатическо раздвижване може бързо да свали рисковата премия при зърното, продължаващото напрежение около ключови транспортни маршрути като Ормузкия пролив поддържа натиска върху цените на енергийните суровини.