Министър Пулев заминава за Пекин за инвестиции в автомобилния сектор

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Секторът у нас трябва да се адаптира към променящата се глобална среда. Няма да допуснем от повод за гордост той да се превърне в сектор в режим на оцеляване. Не ни е страх от политически критики, категоричен е вицепремиерът

Инвестиции в автомобилния сектор ще договаря икономическият министър Александър Пулев от Китай. Днес той заминава за Пекин.

Декарбонизацията и зелените технологии също ще бъдат акцент на индустриалното сътрудничество.

Основен фокус ще бъде автомобилният сектор – един от структуроопределящите отрасли на българската икономика, пише министър Пулев във фейсбук.

"Това е сектор, който постигна огромни успехи у нас, но днес е изправен пред сериозни предизвикателства.

Нашият автомобилен сектор е силно насочен към германския пазар, а германската автомобилна индустрия в момента изпитва сериозен спад. Виждаме съкращения, преструктуриране и изнасяне на развойни дейности от сектора като това на развойния център на "БОШ" у нас. Това са световни тенденции, симптом на по-голямо заболяване.

Трябва да помогнем на компаниите от сектора да не са в режим на оцеляване, а да растат.

В същото време Китай е безапелационен лидер в автомобилната индустрия и зелените технологии. Китайските автомобили вече са изключително конкурентоспособни и това се вижда и от мнението на потребителите – от Канада, през Англия, до Западна Европа. Те предлагат много силен модел качество – цена, който променя глобалния автомобилен пазар.

Това е възможност и за България. Можем да привлечем инвестиции, технологии, производство, както и да създадем нови възможности за българските компании в автомобилната екосистема.

Ако секторът не се адаптира към променящата се глобална среда, той рискува да се превърне в следващата проблемна зона за българската икономика. Няма да допуснем от повод за гордост автомобилният сектор в България да се превърне в сектор в режим на оцеляване", обяснява Пулев в поста си.

От него става ясно, че той ще ръководи българската правителствена делегация за Деветнадесетата сесия на Българо-китайската междуправителствена смесена комисия за икономическо сътрудничество.

Това е регулярна комисия и важен инструмент за икономически диалог. След като миналата година Осемнадесетата сесия се проведе в София, сега продължава разговора в Пекин с конкретен фокус върху индустриалното сътрудничество, автомобилната индустрия, декарбонизация и зелени технологии.

"Продължаваме да работим приоритетно с всички наши евроатлантически партньори. В същото време трябва да използваме пълния потенциал на България като пълноправен член на ЕС и еврозоната и да диверсифицираме икономическото сътрудничество с държави от Близкия и Далечния изток, когато това е в интерес на българските потребители и домакинства.

Затова активираме смесените комисии и икономическия диалог с редица партньори в Азия като реален инструмент за диверсификация на партньорствата и за привличане на нови инвестиции.

Фокусът ни е и върху декарбонизацията, зелените технологии и трансформацията на регионите, защото бъдещето на индустрията изисква модерни производства, качествени индустриални зони и конкурентна инфраструктура.

Не заменяме едни партньори с други. Диверсифицираме възможностите пред българския бизнес.

Не ни е страх от политически критики. Имаме дълг към българската индустрия. Ще го изпълним", завършва поста си Пулев.

В сряда правителството подписа три меморандума за сътрудничество с китайски компании. Българската агенция за инвестиции ще ги подпомага за реализирането на инвестиционни проекти в България. Едната компания е за пластмаси, заместващи алуминий включително в автомобилното производство. Другата е за спа оборудване, а третата е консултантска фирма, която помага на китайски компании да излязат на световния пазар