Китай се готви да донесе проби от Марс в търсене на следи от живот

Китайската космическа мисия „Тянвън-3" ще има за основна научна задача търсенето на доказателства за възможен живот, съществувал някога на Марс. Планът предвижда събиране на марсиански проби и доставянето им на Земята за подробни изследвания, съобщи главният учен на мисията Хоу Дзънцян пред агенция Синхуа.

По думите му мисията се планира за около 2028 г. и ще бъде важна стъпка в китайската програма за изследване на планетите. Китай има амбицията да извърши както събирането, така и доставянето на марсианските проби в рамките на една мисия.

За сравнение, марсоходът „Пърсивиърънс" на НАСА вече събира проби от повърхността на Марс, които трябва да бъдат доставени на Земята чрез бъдеща мисия.

Китайските учени очакват до края на 2026 г. да определят мястото за кацане на „Тянвън-3". При избора ще се оценяват геоложката история на районите, данните за наличие на вода в миналото, възможностите за съществуване на живот и вероятността да са се запазили биологични следи.

Мисията ще търси най-вече микробни следи, които биха могли да наподобяват ранни форми на живот на Земята. Учените обаче ще разглеждат и възможността на Марс да са възникнали форми на живот, различни от познатите на Земята.

Изследването на пробите би могло да даде повече информация не само за възможен древен живот, но и за геоложката и климатичната еволюция на Марс. Анализите ще се извършват на микроскопично, молекулярно и изотопно ниво.

Едно от основните предизвикателства пред мисията е предотвратяването на замърсяването както на Марс със земни микроорганизми, така и на Земята с потенциално опасен материал от Червената планета. По тази причина Китай планира изграждането на специализирана лаборатория за планетарна защита.

Според Хоу Дзънцян независимо от това дали бъдат открити следи от живот, марсианските проби ще имат значителна научна стойност. Те могат да помогнат на учените да разберат по-добре историята на планетата, промените в околната среда и условията, при които би могъл да възникне живот.

„Тянвън-3" вече е навлязла в етапа на разработване на инженерни прототипи. Паралелно с подготовката на мисията китайски учени работят и върху нова геоложка карта на целия Марс, използвайки данни от „Тянвън-1" и други международни източници.

Китай планира версия 1.0 на геоложката карта на Марс в мащаб 1:5 000 000 да бъде завършена до края на 2028 г. В проекта ще бъдат използвани изображения, спектроскопски, радарни и гравитационни данни, както и технологии с изкуствен интелект за геоложки анализ, пише БТА.

По думите на главния учен „Тянвън-3" ще бъде отворена за международно научно сътрудничество и ще даде възможност на учени от различни страни да участват в изследването на Марс.