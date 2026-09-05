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Рояк от AI агенти, разработени от OpenAI, е превзел германски сайт. Това е станало месеци преди компанията да разкрие, че нейни изкуствени интелекти са хакнали технологичната платформа Hugging Face.

Обект на атаката е DseWiki – сайт, подобен на Wikipedia, предназначен за програмисти, в който всички членове на общността могат да допринасят, информира Би Би Си.

Доклад на групата Nightingale Collective разкри, че през май агенти на OpenAI започнали да използват DseWiki като собствена дъска за съобщения. Те споделяли помежду си съвети как да избегнат разкриването си и направили около 15 000 редакции в сайта.

От OpenAI заявиха, че не могат да дадат „съществен отговор" на констатациите на Nightingale Collective, тъй като не са получили възможност да прегледат доклада, който първоначално е бил предоставен на Ройтерс.

Според доклада, след като редакторите на DseWiki започнали да изтриват страниците, AI агентите споделили код, предназначен за възстановяването им.

Отделно през юли системите на Hugging Face бяха хакнати от агенти на OpenAI. Тогава инцидентът бе определен като първата в света кибератака, извършена с помощта на изкуствен интелект.

Агентите, участвали в атаката, също били създали тайна дъска за съобщения, чрез която си обменяли информация.

От OpenAI заявиха, че вече публично са съобщавали за случаи, при които агенти са се научили да използват дъски за съобщения.

В доклада си за инцидента с Hugging Face компанията отбелязва, че е имало „редки случаи, при които агенти без инструменти за работа в многоагентна среда са намирали начини да си сътрудничат чрез странични канали по време на обучението".

Вчера OpenAI представи новия си AI модел GPT-6 Astra, който определи като най-мощния си продукт досега.

Президентът на компанията Грег Брокман заяви, че Astra е най-близкият до момента модел до изкуствения общ интелект (AGI) – важен бъдещ етап за развитието на AI индустрията.

AGI няма общоприето конкретно определение, но най-общо се използва за изкуствен интелект, който може да изпълнява широк спектър от задачи на човешко или по-високо ниво.

От OpenAI твърдят, че Astra може да изготвя данъчни декларации и да изпълнява за три минути задача, за която на човек биха били необходими около пет часа.

Компанията възнамерява да излезе на борсата по-късно тази година.