БАБХ: Има шарка по овцете и козите в кюстендилското с. Смоличано

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Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е констатирала първично огнище на шарка по овцете и козите в животновъден обект в село Смоличано, община Невестино, област Кюстендил, в който се отглеждат 21 дребни преживни животни, съобщиха от пресцентъра на БАБХ, информира БТА.

Сигналът е подаден след появата на клинични признаци на заболяването, като стопаните са оказали пълно съдействие на ветеринарните власти, се посочва в съобщението.

Определена е 5-километрова защитна зона около огнището, която обхваща селата Смоличано, Страдалово, Пелатиково, Длъхчево-Сабляр и Ваксево от община Невестино.

Определена е и 20-километрова надзорна зона, която включва населени места град Кюстендил и селата Скриняно, Николичевци, Ябълково, Жабокрът, Коняво, Гирчевци, Горна Гращица, Долна Гращица, Таваличево, Багренци, Търновлаг, Катрище, Нови чифлик, Пиперков чифлик, Граница, Берсин, Лелинци, Савойски, Сажденик, Цървена ябълка, Ново село, Грамаждано, Богослов, Жиленци, Слокощица, Лозно и Търсино от община Кюстендил, област Кюстендил; селата Невестино, Лиляч, Недялкова Гращица, Згурово, Рашка Гращица, Четирци, Мърводол, Еремия, Друмохар, Пастух, Тишаново, Илия, Църварица, Ветрен, Раково, Чеканец, Кадровица, Долна Козница от община Невестино, област Кюстендил; град Бобошево и селата Каменик, Циклово, Вуково, Скрино, Висока могила, Доброво и Сопово от община Бобошево, област Кюстендил; селата Църквище, Драгодан, Боровец, Бураново и Флорош от община Кочериново, област Кюстендил; селата Блато, Голям Върбовник и Мали Върбовник от община Бобов дол, област Кюстендил; селата Лисия, Дренково и Клисура от община Благоевград, област Благоевград.

От БАБХ допълват, че са предприети мерки за контрол и ликвидиране на заболяването съгласно европейското и националното законодателство.

В защитната и надзорната зона се въвеждат ограничителни мерки, включително забрана за придвижване на овце и кози, с изключение на животни, предназначени за незабавно клане при определени условия. Животните трябва да се отглеждат при оборен режим.

В животновъдните обекти в двете зони ще бъдат извършени преброяване на животните и актуализация на данните в Интегрираната информационна система „ВетИС“, както и официален ветеринарномедицински контрол. За суровото мляко от засегнатите райони се прилагат специални изисквания за придвижване и преработка съгласно действащото законодателство.

Заболяването не представлява опасност за хората, но при разпространение може да причини значителни икономически щети, посочват от агенцията.

БАБХ призовава стопаните към повишена бдителност и стриктно спазване на мерките за биосигурност. От съществено значение е редовното наблюдение на животните за ранно установяване на заболяването. При съмнение за шарка по дребните преживни животни трябва незабавно да бъде уведомен ветеринарен лекар, като сигнали могат да се подават денонощно на горещия телефон на БАБХ – 0700 122 99.

БТА припомня, че вчера от агенцията съобщиха, че са констатирали първично възникнало огнище на шарка по овцете и козите в животновъден обект в село Кърналово, община Петрич, област Благоевград.