Ново изследване разкрива причините за замръзването на Антарктида преди милиони години. Според него ключът към загадката може да се намира под самия лед.

Нови данни за формирането на най-стария и най-голям леден щит на Земята може да помогнат за разрешаването на дългогодишна загадка, свързана с най-южния континент, съобщава уебсайтът "The Debrief".

Преди около 34 милиона години започва формирането на ледената покривка на Антарктида – в период, когато глобалните температури като цяло са били по-високи от днешните. Точната причина огромна част от водата на Земята да се превърне в гигантски леден щит при подобни климатични условия отдавна озадачава учените.

Геоложки данни сочат процеси, които биха могли да обяснят как са се появили антарктическите ледници през сравнително топъл период от историята на планетата.

Източноантарктическият леден щит съдържа толкова много замръзнала вода, че пълното му разтапяне би могло да повиши световното морско равнище с над 50 метра. За щастие учените не очакват подобен сценарий в обозримо бъдеще. Въпросът как се е формирала най-голямата ледена маса на планетата обаче остава една от най-големите загадки в древната история на Антарктида.

Според геоложките данни и палеоклиматичните показатели формирането на ледения щит е започнало около прехода между еоцена и олигоцена преди приблизително 34 милиона години. Това е важен етап в постепенното преминаване на Земята към по-хладния климат, който преобладава днес.

Учените отдавна посочват намаляването на концентрацията на въглероден диоксид в атмосферата като един от възможните фактори за заледяването на Антарктида. Това обяснение обаче поражда нов въпрос: ако спадът на CO₂ и глобалното охлаждане са били основните причини за образуването на антарктическия лед, защо подобно заледяване не е започнало по същото време и около Северния полюс?

Данните показват, че заледяването в най-северните части на планетата започва да се доближава до мащабите на южното едва 20–25 милиона години по-късно. Какво обяснява тази разлика?

Новото изследване, ръководено от учени от Университета в Саутхемптън в сътрудничество с международен екип от Университета в Дърам и други научни институции, посочва промените в релефа на Антарктида като вероятното липсващо звено в тази древна загадка, пише БГНЕС.

„Релефът на Антарктида постепенно се е издигнал до такава степен, че ледът е успял да се закрепи трайно, въпреки че околните полярни океани, както и глобалните температури, са останали изненадващо високи", заяви Томас Джърнон, професор по науки за Земята в Университета в Саутхемптън и водещ автор на изследването.

С помощта на модели, които проследяват развитието на антарктическия релеф, учените са успели да възстановят древните геоложки процеси чак до първоначалното разцепване между Африка и Антарктида – събитие, което променя значително Източна Антарктида.

Това разцепване води до образуването на крайбрежен стръмен релеф в района на днешната Земя на кралица Мод. Там се издига плато с височина близо два километра, простиращо се на почти 2000 километра навътре в континента.

През следващите 100 милиона години процесите на издигане и ерозия постепенно се придвижват навътре към планините Гамбурцев в централната част на Антарктида. Подобен процес се повтаря и през еоцена, като допълнително повишава релефа и увеличава площта на древния континент, разположена над границата на постоянната снежна покривка.

Всичко това се случва приблизително 15 милиона години преди началото на мащабното заледяване на Антарктида.

Според моделите на екипа тези мащабни промени в релефа са издигнали Източна Антарктида над определен праг, при който образуването на леден щит вече е станало възможно. Началото на този процес вероятно е поставено преди около 45 милиона години.

Друг важен фактор е самото разрастване на ледената покривка. Светлата повърхност на леда отразява значителна част от слънчевата радиация обратно в космоса – явление, известно като албедо ефект. Според учените тази обратна връзка може да е допринесла за допълнително глобално охлаждане с до един градус по Целзий.

Само това охлаждане обаче не би било достатъчно, за да предизвика мащабно заледяване в Северното полукълбо, където средните надморски височини като цяло са по-ниски.

Като цяло резултатите показват, че превръщането на Земята в т.нар. „ледена планета" не е било процес, предизвикан единствено от климатичните промени. По-вероятно е бавните геоложки трансформации, протичали в продължение на милиони години, да са изиграли основна роля.

Постепенното издигане на антарктическия релеф е създало условия за появата и устойчивото развитие на ледения щит, показвайки по впечатляващ начин как еволюцията на земните ландшафти може в крайна сметка да промени климата на цялата планета