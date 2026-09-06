Пеканов: Ресторантите да свалят цените, получиха достатъчно отстъпки

В един сектор - на услугите, цените са силно завишени. Трябва да свалят цените надолу за следващия сезон. ДДС-то им няма да се намалява. Това е правилното решение, получиха достатъчно отстъпки и по време на Ковид кризата, и след това. А в годината на еврото се възползваха по най-лошия начин. Не са имали такива разходи, че да вдигат цените двойно, каза вицепремиерът Атанас Пеканов в ефира на Нова тв и допълни, че не е нормално цените в някои ресторанти тук да се еднакви като на тези във Виена, Италия или Испания например.

По думите му разговорите за бюджета текат. Целият септември финансовото министерство ще се среща с другите министерства, за да се уточняват параметрите.

По отношение на еврото той каза, че дългосрочно това е процес, който трябва да с случи. В годината, в която се случи не бе по правилния начин от ценова гледна точка, но контролът ще се засили.

"Въглищният сектор ще остане ключов за българската енергийна система със сигурност до 2038 г. Но трябва да се знае, че централите носят по 100 млн. загуби за бюджета. Не сме предвидили съкращения тази годна, но за следващата някои от хората, които работят, там ще бъдат пренасочени към други нови работни места, защото в момента работят 6 хил. души, но не на пълен капацитет, защото централите не работят всекидневно", обясни Пеканов.

"На 31 август свърши епопеята, за която се борихме 5 години. Благодаря на всички институции и правителства, които работиха планът да се случи. големите реформи, които не бях сигурен дали ще се случат, се случиха. Целим се за над 90% изпълнение, сега сме на 70", коментира той и по отношение на Плана за възстановяване и устойчивост.

"Г-жа Йотова е най-подготвеният кандидат, не се притесняваме от конкуренция", затвърди той по отношение на номинациите за президент.