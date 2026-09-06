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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23513428 www.24chasa.bg

Нивото на Дунав леко се понижи, ограниченията за корабоплаването са в сила

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Рекорден спад на нивото на Дунав имаше през това лято. Снимка: СНИМКА: ЕМИЛ ДИМИТРОВ

В целия български участък на река Дунав са отчетени минимални понижения на нивото през последните 24 часа по отделните хидрометрични постове, съобщиха от пресслужбата на Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“.

Най-голям спад е регистриран при Ново село - с пет сантиметра, като там днес са отчетени минус 67 сантиметра спрямо условната кота нула. При Русе водният стълб е минус 107 см, при Оряхово - минус 98, а при Силистра - минус 95 см.

По информация на дирекция „Речен надзор“ през последните 24 часа няма нови случаи на заседнали плавателни съдове в или извън корабоплавателния път, съобщава БТА. Остават в сила всички ограничения за газенето на плавателните съдове по целия български участък на река Дунав. Хидроложката обстановка остава усложнена.

Рекорден спад на нивото на Дунав имаше през това лято.

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