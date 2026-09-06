Мегапроект ще свърже Гърция, България и Румъния по шосе и жп линия

Мащабен пътен и железопътен коридор ще свърже Гърция, България и Румъния и ще осигури нова транспортна връзка между Егейско и Черно море. Проектът предвижда изграждането и модернизирането на инфраструктурата по направлението Солун–София–Букурещ.

Това съобщи европейският комисар по устойчив транспорт и туризъм Апостолос Дзидзикостас по време на 90-ия Международен панаир в Солун. Той определи транспортната ос като мегапроект със стратегическо значение и 15-годишен хоризонт за реализация.

От Букурещ коридорът ще продължава на запад към Централна и Западна Европа, а на изток – към Молдова и Украйна. Така ще бъде създадена сухопътна алтернатива за превоз на хора и товари между Егейско и Черно море, без да се разчита единствено на преминаването през Босфора и Дарданелите.

Според Дзидзикостас новата транспортна артерия ще превърне Солун в южна входна врата на Европа и ще промени стратегическата роля на целия регион. България ще заеме ключово място в коридора като връзка между гръцките пристанища, Румъния и останалата част от европейската транспортна мрежа.

За модернизирането на железопътния участък Александруполис–Питио, дълъг 68,3 километра, са осигурени 277 млн. евро от Механизма за свързване на Европа. В следващите месеци се очаква да бъдат представени източниците за финансиране на останалите участъци. Средствата ще бъдат европейски и национални.

Гърция, България и Румъния вече подписаха меморандум за трансгранично сътрудничество и координиране на инфраструктурните проекти. Очаква се новата ос да ускори товарните и пътническите превози, да подобри безопасността и да привлече инвестиции в железопътния транспорт, логистиката и туризма.

Коридорът е част от трансевропейската транспортна мрежа TEN-T и от направлението Балтийско море–Черно море–Егейско море. Освен за граждански и икономически цели част от инфраструктурата ще бъде пригодена и за бърза реакция при извънредни ситуации.

По думите на Дзидзикостас след завършването си проектът ще се превърне в една от основните транспортни артерии на Европа и ще изведе Гърция, България и Румъния на водещо място в новата европейска транспортна карта.