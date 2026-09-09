Държавната икономика се завръща - дори в Германия и Великобритания, по-меко у нас

Литий, злато, уран, газови компании, железници, дори палмови плантации вече се смятат за въпрос на национална сигурност

Държавата се връща в икономиката - влиза пряко в мини, електроцентрали, железници и стратегически предприятия. След десетилетия на приватизация правителствата по света все по-често придобиват компании, изземват природни ресурси или насочват производството чрез субсидии, обществени поръчки и държавни фондове.

Между 2016 и 2026 г. национализираните

активи по света са на стойност между 239 и 544 млрд. долара

Диапазонът е посочен от историка Никълъс Мълдър в анализ, публикуван във Finance & Development на Международния валутен фонд. В публикацията не е представена подробна разбивка и методология за изчисляване на сумата, затова тя трябва да се приема като приблизителна оценка.

Според Мълдър правителствата придобиват частни компании и ресурси с най-високата скорост от 50 години насам. Това е четвъртата голяма вълна на национализации за последното столетие – след Голямата депресия, изграждането на смесените икономики след Втората световна война и овладяването на петролните и минералните ресурси през 70-те години, веднага след тогавашната петролна криза.

Сегашната вълна обаче е различна. Тя включва

класическо отнемане на собственост, придобиване на контрол,

принудителни продажби, държавни спасителни операции и по-мека намеса чрез финансиране, регулации и гарантирани държавни поръчки.

Европа си върна енергийни компании и железници след кризата със спирането на руския газ . Франция придоби останалите частни акции на EDF и през юни 2023 г. стана едноличен собственик на електроенергийния гигант. Операцията бе оценена на около 9,7 млрд. евро. Целта бе държавата да управлява по-свободно обновяването на френската ядрена енергетика и изграждането на шест нови реактора.

Германия придоби 99,12% от Uniper – най-големия германски вносител на руски газ, след като компанията беше застрашена от фалит заради прекратените доставки и скока на цените. Прякото държавно капиталово участие достигна 13,5 млрд. евро. Мотивът беше не идеологическо разширяване на публичната собственост, а защита на енергийните доставки за предприятията, общинските дружества и домакинствата.

Великобритания започна връщане на пътническите железопътни услуги под публичен контрол. Законът от 2024 г. прекрати практиката да се предоставят нови частни франчайзингови договори. До края на май 2026 г. пет оператора вече бяха прехвърлени към държавни компании, а завършването на процеса се очаква до края на 2027 г.

Тези случаи показват, че

национализация вече има и извън страни с планова икономика

Към нея прибягват и развити пазарни държави, когато са застрашени енергийната сигурност, транспортът или други жизненоважни услуги.

През 70-те години основният стратегически ресурс беше петролът, сега към него обаче се добавят литият, никелът, кобалтът, уранът и още редкоземните метали. Без тях не могат да бъдат произведени батерии, електромобили, полупроводници, оръжейни системи и голяма част от техниката за зеления преход.

Мексико обяви лития за национално богатство през 2022 г. и забрани предоставянето на частни концесии, разрешителни и лицензи за проучването и добива му. Цялата дейност и веригата на добавената стойност бяха запазени за държавата, която създаде специалното предприятие Litio para Mexico.

Нигер национализира през юни 2025 г. Somair – дружеството, което експлоатира единствената работеща уранова мина в страната. Френската държавна компания Orano притежаваше 63% от това дружество. Акциите и имуществото бяха прехвърлени на държавата, а Orano започна международни арбитражни производства.

Индонезия използва друг механизъм. Властите започнаха да конфискуват палмови плантации, в които се произвежда палмово масло. За тях държавата твърди, че работят незаконно върху горски земи. Предадени бяха на новото държавно дружество Agrinas Palma Nusantara. Само до юли 2025 г. компанията вече управляваше над 833 хил. хектара.

Дори САЩ - традиционно предпазливи към прякото държавно участие, смениха подхода си. През 2025 г. Министерството на отбраната инвестира 400 млн. долара в привилегировани акции на MP Materials и договори заем от 150 млн. долара.

При преобразуване на акциите и упражняване на вариантите държавата може да получи около 15% от компанията и да стане най-големият ѝ акционер. MP Materials управлява единствената действаща американска мина за редкоземни елементи. Това не е класическа национализация, а придобиване на стратегическо влияние върху критична производствена верига.

В най-крайния случай държавното овладяване на активи е част от политическия натиск. Според анализа във Finance & Development от началото на войната срещу Украйна Русия е иззела пристанища, заводи и потребителски компании за повече от 48 млрд. долара.

България избира по-мек модел, но завръщането на държавата в икономиката личи и в управленската програма за периода 2026–2030 г. В документа няма отделно обещание, озаглавено реиндустриализация, нито план за национализиране на частни предприятия. Посоката обаче е към значително по-активна роля на държавата.

Правителството заявява, че ще изгражда икономика, основана на индустрия, технологии и високопроизводителни инвестиции, а държавата ще бъде “активен партньор на бизнеса” и ще подпомага развитието на силен национален капитал.

Вместо да чака инвеститорите,

администрацията трябва сама да ги търси,

привлича и съпровожда. Като стратегически са посочени микроелектрониката, изкуственият интелект, отбранителната индустрия, автомобилостроенето, центровете за развойна дейност и останалите производства с висока добавена стойност. Предвиждат се и публични инвестиции в транспортна, енергийна, цифрова и ВиК инфраструктура за индустриалните зони.

До декември 2026 г. трябва да бъде разработена Национална индустриална стратегия за периода 2026–2035 г. Основната цел е страната постепенно да премине от износ на суровини към производство на материали, компоненти и крайни изделия с по-висока добавена стойност. Държавите все по-често предпочитат ядрената енергетика да е в държавни ръце. СНИМКА: РУМЯНА ТОНЕВА

Ще бъде изработен и списък на стратегическите и критичните суровини за българската индустрия. Един от най-преките инструменти за участие в икономиката ще бъде Национален фонд за дълбоки технологии. Той трябва да бъде създаден до края на 2027 г. с държавно съфинансиране и да привлича частни средства към изкуствения интелект, биотехнологиите и отбранителните технологии.

До март 2030 г. е предвидено целево съфинансиране на електропреносна инфраструктура, цифрова свързаност и индустриални терени за големи инвестиции в центрове за данни, изчислителни мощности и високотехнологични производства. Записано е и изграждането на пилотна линия за полупроводници и микроелектроника в партньорство с европейската инициатива Chips Act.

Държавата ще използва и обществените поръчки

като средство за индустриална политика.

Това не е национализация, но е намеса в пазара. Чрез съфинансирането, инфраструктурата и поръчките държавата ще избира кои отрасли да растат и към какви производства да бъде насочван частният капитал.

Най-силно остава държавното присъствие в енергетиката. Правителствената програма предвижда финансово оздравяване и технологична модернизация на държавните енергийни дружества. Изрично е записано, че няма да се допуска умишленото им отслабване или довеждане до фалит с цел последваща приватизация или предоставяне на стратегическите активи на концесия.

Предвижда се анализ дали миноритарни дялове от някои дружества могат да бъдат предложени на Българската фондова борса. Условието е

държавата да запази контрола

и да бъдат доказани ползи за прозрачността, управлението и достъпа до финансиране.

Така българският модел е различен от отнемането на мини и предприятия в Мексико, Нигер или Русия. Държавата не заявява намерение да придобива частни заводи. Тя се връща като стратег, съинвеститор, собственик на ключови енергийни активи, строител на индустриална инфраструктура и най-голям възложител в икономиката.

Големият въпрос е кой ще избира подкрепяните компании и проекти и кой ще носи загубите при неуспех. За много от намеренията в програмата има срокове, но няма посочен размер на държавното финансиране или обща сметка за индустриалната политика.

Историята показва, че държавните предприятия и публичните инвестиции могат да мобилизират огромен капитал и да ускорят развитието на цели отрасли. Показва обаче и другата страна – политически назначения, неефективни разходи и прехвърляне на загубите върху данъкоплатците.

Закон определя правила как правителството да търси партньори

Държавата ще може да сключва договори с частни инвеститори за изграждане на инфраструктура, когато това ще гарантира по-добра икономическа и финансова ефективност и задоволяване на обществения интерес. Срокът на партньорството може да трае минимум 10 и най-много 35 години.

Правилата за осъществяване на публично-частни партньорства са описани в чисто нов закон, който е пуснат за обществено обсъждане от Министерството на икономиката. Тази форма на сътрудничество беше очертана като един от основните приоритети и от премиера Румен Радев, и от икономическия министър Александър Пулев, за да се реализират по-бързо най-вече големи инфраструктурни проекти. В правителствената програма са изброени конкретно новите магистрали “Черно море” и “Рила”, скоростният път с тунел под Петрохан, разширяването на “Тракия” и коридорът Велико Търново – Маказа.

От следващата година частните пенсионни компании вече също ще могат да инвестират и в инфраструктурни проекти. В мотивите към законопроекта се посочва, че развитието на публично-частното партньорство в България изостава в сравнение с редица европейски държави, което ограничава възможностите за привличане на частни инвестиции и за по-ефективно предоставяне на публични услуги. Данните на Европейския експертен център за публично-частни партньорства към Европейската инвестиционна банка показват, че между 2019 и 2023 г. в България са реализирани само два такива проекта на обща стойност 880 млн. евро, докато през същия период в Гърция те достигат 2,31 млрд. евро. Аспаруховият мост във Варна е началото на магистрала “Черно море”, изграден още при соца, но не получил продължение под формата на аутобан.

Сега очакванията са законът да увеличи тези инвестиции у нас до поне пет до 2030 г. Така ще се компенсира лошото състояние на публичните финанси и ще се създаде възможност за елиминиране на корупционния риск и инхаус процедурите.

Две са страните при публично-частното партньорство - държава или община и един или повече частни инвеститори. Макар отговорностите и финансирането да се разпределят, частният партньор все пак трябва да поеме оперативния риск, може да осигури и цялото финансиране.

Проектите може да се финансират и чрез приходи от потребителите - например чрез такси за използване, международно финансиране или комбинация от тези източници. Предвидени са и плащания за наличности - държавата да плаща на частника за това, че даденият обект или услуга съществува и отговаря на договорените показатели. В противен случай плащанията се намаляват или се спират.

Кои проекти ще се изграждат с такова партньорство, ще решава специално създаден съвет към Министерския съвет, в който ще участват повечето министерства. Първо обаче проектите трябва да бъдат одобрени от специално звено в Министерството на икономиката след проверка на разпределението на риска, собствеността върху имуществото, националната сигурност. А финансовият министър ще решава дали са спазени фискалните правила и ограниченията по Закона за публичните финанси.

Проект може да се одобри само ако съвместното му изграждане е по-изгодно, отколкото ако е реализиран само с публични средства. Това ще се оценява по специален механизъм, който тепърва ще се разработва. Анализът ще включва разходите за целия жизнен цикъл, очакваните ползи, социално-икономическите ефекти и други.

Допуска се предложения за проекти да се правят и от частен инвеститор, но това не означава, че той ще го изпълнява. Частният партньор ще се избира чрез конкурентна конкурсна процедура, в която български и чуждестранни участници имат равни условия. Ще се създаде публичен регистър с всички публично-частни проекти и изпълнението им.

Законът регламентира подробно отношенията между двете страни. Те могат да станат съдружници в т. нар. институционално публично-частно партньорство. В такъв случай създават специално търговско дружество. В него държавата може да внесе средства, недвижимо или друго имущество, но то трябва да се използва само за конкретния проект, като дружеството няма право свободно да извършва разпоредителни сделки или да учредява обезпечения.