Един малък BG чип пресъздава човешкия мозък, а вкаран в дрон, ни пази от заплахи

Neuromorphica е създадена през 2021 г. със собствени средства

Как работи човешкият мозък, само по себе си е истинска магия, която учените изследват от столетия. Но да прехвърлиш тази магия върху един миниатюрен чип, е още по-голямо чудо.

Обикновените чипове непрекъснато събират, умножават и прехвърлят данни между процесора и паметта. Това изисква много енергия. Невроморфните чипове обаче възпроизвеждат начина, по който работи човешкият мозък. Това става чрез изкуствени неврони и синапси, които се активират само когато се обработва информация. Така спестяват над 100 пъти повече енергия.

С прости думи това означава, че мозъкът регистрира и обработва само тази информация, която му е нужна. Нервноморфният чип се опитва да направи същото. Ако пред него има гора с хиляди дървета, които са еднакви и седят неподвижно, няма нужда той да регистрира всяко едно. Достатъчно е да засече движение. Така се правят по-малко изчисления, което пести енергия, а и води до по-бърза реакция и по-голяма производителност.

“Невроморфните чипове

са изкуствен интелект от следващо поколение

Те работят на принципа на биологичните неврони. Това, което се постига с тях, е много по-ниска енергийна консумация. Вместо да смятат математически формули, използват импулси, с които обработват информация”, обяснява Янислав Трендафилов. Той не е измислил невроморфните чипове, но е един от малкото, които разработват технологията.

Янислав Трендафилов създава компанията си през 2021 г. със собствени средства.

Именно въпросът как да намали консумацията на енергия го предизвиква да напусне корпоративния свят, в който прекарва 10 години, и да създаде своя собствена компания.

Neuromorphica се появява през 2021 г. Началото поставя с инвестиция от собствените си средства.

Практическите ползи на нервноморфните чипове са най-разнообразни. Те са съсредоточени най-вече в автономни автомобили и роботи, които да могат да се адаптират към средата особено когато в производствения процес участват и хора.

Най-голям интерес в момента обаче представляват автономните дронове, които имат нужда от подпомагане на вземането на решения от човешкия оператор. Те имат ограничен ресурс на батерията и чрез намаляването на консумацията от автономните системи се увеличава полетното им време.

Точно по тази причина през 2024 г. компанията печели първото си голямо финансиране – 100 хил. евро грант, и то не от кого да е, а от НАТО. Компанията

е една от избраните измежду 1300 кандидатури

за акселераторската програма DIANA. Така става първият български участник в програмата на НАТО за ускоряване на технологии с двойна употреба. НАТО оценява компаниите по технологична осъществимост, търговски потенциал и възможност за приложение в отбраната и сигурността.

Освен финансиране акселераторът дава достъп до тестови центрове, лаборатории, ментори, потенциални клиенти, военни и отбранителни структури, компании от НАТО, технологична инфраструктура.

На следващата година компанията печели финансиране и от Европейския фонд за отбрана в консорциум с общо 7 фирми за почти 5 млн. евро. Проектът NAVISENSE-X разработва автономна навигация за дронове, които трябва да работят в условия, при които няма GPS или GNSS сигнал, или има силни електромагнитни смущения. Компанията се включва чрез невроморфна обработка и изкуствен интелект в периферията, което позволява локална автономност без нужда от връзка към големи изчислителни центрове.

Тази година Neuromorphica участва в още един консорциум, спечелил финансиране от фонда за отбрана. Проектът се нарича “NEVMA - Невроморфно събитийно зрение”, и печели 5,03 млн. евро. Тук целта е дронът да може да вижда подобно на човешкото око. Традиционните камери заснемат поредица от статични кадри, докато невроморфните сензори улавят само промени в светлината. Ако сцената е статична, камерата не изпраща излишна информация и така пести енергия. Сензорите изискват много малко мощност, а в същото време реагират за микросекунди и улавят свръхбързи движения, следователно би трябвало да може да засича бързодвижещи се дронове и ракети, включително при липса на светлина, GPS сигнал или при влошени метеорологични условия.

Освен за военна отбрана дронове с невроморфни чипове са изключително полезни и за граждански приложения. Например при бедствия и аварии особено на голяма територия. В такива случаи е нужна информация в реално време. За целта данните, които се получават от различните сензори в дронове, трябва да се обработват в реално време и след това да се обобщят към противопожарна и аварийна безопасност.

Технологията на Трендафилов увеличава времето на работа на тези сензори

в продължение на месеци

Летателното им време се удължава 2 пъти. В момента противопожарните дронове, натоварени с вода, летят до 20 минути, а хибридните (на бензин и ток) - до 45 минути. Българската технология ще удължи двойно полета им, което ще помага изключително при овладяване на тежки бедствия или аварии. Освен това системата може да упъти пожарникарите къде е безопасно и къде не е и да ги извести по какъв начин да се евакуират.

С финансиране по “Хоризонт Европа” Neuromorphica в момента работи и по още два граждански проекта. Те са по-фундаментални и представляват изследвания с различни университети от цял свят.

“Единият е за изкуствен интелект и за обработка на регулаторна информация и съвместяването ѝ между различни регулаторни общности. Нашата задача там е намаляване на енергийното потребление. Другият е за мултиагентна архитектура за изкуствен интелект. Това са чисто специфични научни проблеми - как да бъдат внедрени различни специализирани изкуствени интелекти, така че да работят заедно като една цялостна система”, обяснява Трендафилов.

В момента неговият екип

се състои от само 8 души

– всички много тесни специалисти, които до края на годината може да нараснат до 10.

Големите организации могат да концентрират много капитал, но често при тях много малка част участва в иновативните процеси, които ще останат за следващото поколение, обяснява Трендафилов.

И въпреки всички проекти, по които вече се работи, технологията наистина е много сложна. Има нужда от много тестове, прототипизиране и шансът за успех е сравнително нисък. Индустриалният цикъл от идейната фаза до крайния продукт е между 5 и 10 години. И все още няма завършен продукт в световен мащаб.

Neuromorphica произвежда само дизайна на чиповете – инженерната и научно-развойната дейност. Нивото на детайли е поразително – все едно в диаметъра на един човешки косъм да се поберат десет хиляди транзистора. Затова е нужна много голяма прецизност, но и огромни инвестиции. Затова физическата изработка се извършва от външни фабрики в Германия и Белгия. Цялата верига на доставки е позиционирана в Европа, което е доста съществено предвид геополитическото напрежение и военните конфликти по света.

“Това е основният акцент на нашата компания. Понякога създава трудности, но е и добавена стойност, с която допринасяме за технологичната независимост на Европа”, вярва Трендафилов.