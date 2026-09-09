Един малък BG чип пресъздава човешкия мозък, а вкаран в дрон, ни пази от заплахи

Neuromorphica е създадена през 2021 г. със собствени средства
Как работи човешкият мозък, само по себе си е истинска магия, която учените изследват от столетия. Но да прехвърлиш тази магия върху един миниатюрен чип, е още по-голямо чудо.
Обикновените чипове непрекъснато събират, умножават и прехвърлят данни между процесора и паметта. Това изисква много енергия. Невроморфните чипове обаче възпроизвеждат начина, по който работи човешкият мозък. Това става чрез изкуствени неврони и синапси, които се активират само когато се обработва информация. Така спестяват над 100 пъти повече енергия.
С прости думи това означава, че мозъкът регистрира и обработва само тази информация, която му е нужна. Нервноморфният чип се опитва да направи същото. Ако пред него има гора с хиляди дървета, които са еднакви и седят неподвижно, няма нужда той да регистрира всяко едно. Достатъчно е да засече движение. Така се правят по-малко изчисления, което пести енергия, а и води до по-бърза реакция и по-голяма производителност.
“Невроморфните чипове
са изкуствен интелект от следващо поколение
Те работят на принципа на биологичните неврони. Това, което се постига с тях, е много по-ниска енергийна консумация. Вместо да смятат математически формули, използват импулси, с които обработват информация”, обяснява Янислав Трендафилов. Той не е измислил невроморфните чипове, но е един от малкото, които разработват технологията.
Именно въпросът как да намали консумацията на енергия го предизвиква да напусне корпоративния свят, в който прекарва 10 години, и да създаде своя собствена компания.
Neuromorphica се появява през 2021 г. Началото поставя с инвестиция от собствените си средства.
Практическите ползи на нервноморфните чипове са най-разнообразни. Те са съсредоточени най-вече в автономни автомобили и роботи, които да могат да се адаптират към средата особено когато в производствения процес участват и хора.
Най-голям интерес в момента обаче представляват автономните дронове, които имат нужда от подпомагане на вземането на решения от човешкия оператор. Те имат ограничен ресурс на батерията и чрез намаляването на консумацията от автономните системи се увеличава полетното им време.
Точно по тази причина през 2024 г. компанията печели първото си голямо финансиране – 100 хил. евро грант, и то не от кого да е, а от НАТО. Компанията
е една от избраните измежду 1300 кандидатури
за акселераторската програма DIANA. Така става първият български участник в програмата на НАТО за ускоряване на технологии с двойна употреба. НАТО оценява компаниите по технологична осъществимост, търговски потенциал и възможност за приложение в отбраната и сигурността.
Освен финансиране акселераторът дава достъп до тестови центрове, лаборатории, ментори, потенциални клиенти, военни и отбранителни структури, компании от НАТО, технологична инфраструктура.
На следващата година компанията печели финансиране и от Европейския фонд за отбрана в консорциум с общо 7 фирми за почти 5 млн. евро. Проектът NAVISENSE-X разработва автономна навигация за дронове, които трябва да работят в условия, при които няма GPS или GNSS сигнал, или има силни електромагнитни смущения. Компанията се включва чрез невроморфна обработка и изкуствен интелект в периферията, което позволява локална автономност без нужда от връзка към големи изчислителни центрове.
Тази година Neuromorphica участва в още един консорциум, спечелил финансиране от фонда за отбрана. Проектът се нарича “NEVMA - Невроморфно събитийно зрение”, и печели 5,03 млн. евро. Тук целта е дронът да може да вижда подобно на човешкото око. Традиционните камери заснемат поредица от статични кадри, докато невроморфните сензори улавят само промени в светлината. Ако сцената е статична, камерата не изпраща излишна информация и така пести енергия. Сензорите изискват много малко мощност, а в същото време реагират за микросекунди и улавят свръхбързи движения, следователно би трябвало да може да засича бързодвижещи се дронове и ракети, включително при липса на светлина, GPS сигнал или при влошени метеорологични условия.
Освен за военна отбрана дронове с невроморфни чипове са изключително полезни и за граждански приложения. Например при бедствия и аварии особено на голяма територия. В такива случаи е нужна информация в реално време. За целта данните, които се получават от различните сензори в дронове, трябва да се обработват в реално време и след това да се обобщят към противопожарна и аварийна безопасност.
Технологията на Трендафилов увеличава времето на работа на тези сензори
в продължение на месеци
Летателното им време се удължава 2 пъти. В момента противопожарните дронове, натоварени с вода, летят до 20 минути, а хибридните (на бензин и ток) - до 45 минути. Българската технология ще удължи двойно полета им, което ще помага изключително при овладяване на тежки бедствия или аварии. Освен това системата може да упъти пожарникарите къде е безопасно и къде не е и да ги извести по какъв начин да се евакуират.
С финансиране по “Хоризонт Европа” Neuromorphica в момента работи и по още два граждански проекта. Те са по-фундаментални и представляват изследвания с различни университети от цял свят.
“Единият е за изкуствен интелект и за обработка на регулаторна информация и съвместяването ѝ между различни регулаторни общности. Нашата задача там е намаляване на енергийното потребление. Другият е за мултиагентна архитектура за изкуствен интелект. Това са чисто специфични научни проблеми - как да бъдат внедрени различни специализирани изкуствени интелекти, така че да работят заедно като една цялостна система”, обяснява Трендафилов.
В момента неговият екип
се състои от само 8 души
– всички много тесни специалисти, които до края на годината може да нараснат до 10.
Големите организации могат да концентрират много капитал, но често при тях много малка част участва в иновативните процеси, които ще останат за следващото поколение, обяснява Трендафилов.
И въпреки всички проекти, по които вече се работи, технологията наистина е много сложна. Има нужда от много тестове, прототипизиране и шансът за успех е сравнително нисък. Индустриалният цикъл от идейната фаза до крайния продукт е между 5 и 10 години. И все още няма завършен продукт в световен мащаб.
Neuromorphica произвежда само дизайна на чиповете – инженерната и научно-развойната дейност. Нивото на детайли е поразително – все едно в диаметъра на един човешки косъм да се поберат десет хиляди транзистора. Затова е нужна много голяма прецизност, но и огромни инвестиции. Затова физическата изработка се извършва от външни фабрики в Германия и Белгия. Цялата верига на доставки е позиционирана в Европа, което е доста съществено предвид геополитическото напрежение и военните конфликти по света.
“Това е основният акцент на нашата компания. Понякога създава трудности, но е и добавена стойност, с която допринасяме за технологичната независимост на Европа”, вярва Трендафилов.