ОПЕК+ няма да увеличава допълнително добива на петрол през октомври

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Основната група от седем производители, включваща Саудитска Арабия и Русия, се срещна виртуално, за да прецени перспективите на световния пазар

Страните, членуващи в петролния алианс ОПЕК+, обявиха, че през октомври няма да увеличават допълнително целите си за добив, предаде ДПА, цитирана от БТА.

В изявление те посочват, че са решили да запазят нивото на добива от септември и през октомври. Основната група от седем производители, включваща Саудитска Арабия и Русия, се срещна виртуално, за да прецени състоянието и перспективите на световния пазар.

От миналата година насам тези държави увеличават целите си за добив с месечни стъпки, за да отменят съкращението на добива, въведено през 2023 г.

Въпреки това, според данни на Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) във Виена, напоследък добивът остава под договорените нива поради войната с Иран и блокадата на ключовия маршрут за транспортиране на петрол през Ормузкия проток.

В момента конфликтът в Близкия изток и по-широкия регион определя динамиката на суровинните пазари.