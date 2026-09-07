Новите коли няма да поевтинеят никога

Военният конфликт в Иран качи разходите за материали, а повишената сметка ще се плати от купувачите

Военният конфликт в Иран, който продължава вече повече от шест месеца, оказва натиск върху световната икономика, не подминава и автомобилния сектор.

Първоначалните проявления на кризата бяха усетени най-осезаемо по бензиностанциите, където цената на горивото в много от страните от Западна Европа бързо надхвърли границата от 2 евро за литър.

Последствията от геополитическото напрежение обаче вече не са само в пазара на горива и се усещат в шоурумовете, променяйки ценовата политика на производителите.

Ситуацията в Близкия изток доведе до сътресения в международната логистика, забавяне на доставките и свиване на предлагането на ключови суровини, което поставя автомобилната индустрия пред ново изпитание.

Няколко от най-големите автомобилни концерни вече официално обявиха, че производствените разходи и цените на базовите материали се покачват стремглаво, което прави невъзможно запазването на досегашните цени на предлаганите коли. Секторът е силно зависим от метали, енергийни ресурси и специфични компоненти, чиито добив и транспортиране в момента са блокирани или силно оскъпени поради военните действия.

Липсата на предвидимост принуждава компаниите да

калкулират по-висок риск в крайната стойност на всеки произведен автомобил

От Toyota до Renault многобройни автомобилни марки бият тревога и предупреждават, че покачването на цените вече е неизбежно.

Голяма част от нефтохимикалите, използвани в пластмасите, идват от региона на Персийския залив или преминават през него. Шоурум на Renault на “Шан-з-Елизе” в Париж. СНИМКА: Производителят

Според оценки на консултантската фирма AlixPartners приблизително 30% от частите на съвременните автомобили са изработени от пластмаса. Поради конфликта в Близкия изток и инфлационния натиск цените на суровините като пластмасите се повишиха рязко. Анализите показват също, че

най-лошото тепърва предстои и за алуминия

Държавите от Персийския залив са отговорни за 9% от световното производство. Ако изключим Китай, до който западните марки имат труден достъп, този дял се покачва почти двойно. Освен това най-големият производител на алуминий в света - Alba, е намалил производството си с 20%, което е довело до четиригодишен връх на цената на тон. Тази сплав също е от съществено значение в съвременните автомобили. Използва се за блокове на двигатели, носачи на окачвания, батерии и дори в последно време и за кабелите.

Задава се и нов недостиг на полупроводниците както след ковид пандемията. Този път това не се дължи на потребителската електроника, а на бума на изкуствения интелект. Това доведе до рязко покачване на цената на паметта, която е от съществено значение както за информационно-развлекателните системи, така и за системите за подпомагане на водача.

“Когато видим скок в цените на суровините, можем да работим с доставчиците, за да намерим начини да го намалим. Но това, което наблюдаваме днес, не е скок. Това е реална основна тенденция”, обяснява финансовият директор на Renault Дънкан Минто.

Френската компания очаква допълнителни 400 милиона евро разходи за суровини за втората половина на годината, двойно повече от първите шест месеца. Toyota от своя страна прогнозира разходи за материали от 7 милиарда евро за тази фискална година. А японският автомобилен производител възнамерява да прехвърли половината от това върху клиентите чрез увеличение на цените.