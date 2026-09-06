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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23516410 www.24chasa.bg

Археолози създадоха камера, която открива скрити в почвата артефакти

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Археолози вадят ценни находки при разкопките в двора на най-голямото училище в Несебър.

Археолози от Университета на Орхус и музея „Мосгард" в Дания са разработили камера за търсене на скрити в почвата артефакти, съобщи Физ.орг, цитиран от БТА.

Устройството, базирано на светодиоди и микрокомпютър Raspberry Pi, помага да се разграничават почвените слоеве и да се откриват древни кости, без да се повреждат, пишат разработчиците му в сп. Journal of Archaeological Science.

Вместо да осветява разкопките обикновена бяла светлина, устройството използва 16 различни дължини на вълната - от ултравиолетовия до близкия инфрачервен диапазон. Това позволява да се откриват светенето на материалите и физическите различия между почвените слоеве, които са невидими за човешкото око.Археолози от Университета на Орхус и музея „Мосгард" в Дания са разработили камера за търсене на скрити в почвата артефакти, съобщи Физ.орг.

Устройството, базирано на светодиоди и микрокомпютър Raspberry Pi, помага да се разграничават почвените слоеве и да се откриват древни кости, без да се повреждат, пишат разработчиците му в сп. Journal of Archaeological Science.

Вместо да осветява разкопките обикновена бяла светлина, устройството използва 16 различни дължини на вълната - от ултравиолетовия до близкия инфрачервен диапазон. Това позволява да се откриват светенето на материалите и физическите различия между почвените слоеве, които са невидими за човешкото око.

Археолози вадят ценни находки при разкопките в двора на най-голямото училище в Несебър.

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