Археолози създадоха камера, която открива скрити в почвата артефакти

Археолози от Университета на Орхус и музея „Мосгард" в Дания са разработили камера за търсене на скрити в почвата артефакти, съобщи Физ.орг, цитиран от БТА.

Устройството, базирано на светодиоди и микрокомпютър Raspberry Pi, помага да се разграничават почвените слоеве и да се откриват древни кости, без да се повреждат, пишат разработчиците му в сп. Journal of Archaeological Science.

Вместо да осветява разкопките обикновена бяла светлина, устройството използва 16 различни дължини на вълната - от ултравиолетовия до близкия инфрачервен диапазон. Това позволява да се откриват светенето на материалите и физическите различия между почвените слоеве, които са невидими за човешкото око.Археолози от Университета на Орхус и музея „Мосгард" в Дания са разработили камера за търсене на скрити в почвата артефакти, съобщи Физ.орг.

Устройството, базирано на светодиоди и микрокомпютър Raspberry Pi, помага да се разграничават почвените слоеве и да се откриват древни кости, без да се повреждат, пишат разработчиците му в сп. Journal of Archaeological Science.

Вместо да осветява разкопките обикновена бяла светлина, устройството използва 16 различни дължини на вълната - от ултравиолетовия до близкия инфрачервен диапазон. Това позволява да се откриват светенето на материалите и физическите различия между почвените слоеве, които са невидими за човешкото око.