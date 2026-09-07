От 250 до 500 евро струва подготовката на ученик за новата учебна година

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Между 250 до 500 евро струва средно подготовката за новата учебна година за едно дете, показа проверка на Нова тв.

Цената се определя в зависимост от изискванията на училището и класа. В София между 150 - 170 евро е цената за два комплекта униформа, като е подобна и когато детето няма униформа, но има нужда от подмяна на гардероба.

Основният съвет на експертите към родителите - да се внимава за мними намаления. "По-осезаемо е вдигането на цената учебните консумативи. При дрехите и обувките сякаш няма голям ръст", коментира Магдалена, която приключваше с покупките за сина си - четвъртокласник.

"Като цяло тази година смятам, че родителите са поставени пред по-сериозно финансово натоварване", допълни тя.

А търговци отбелязаха, че често се купува на етапи, като първо се почва с раниците, защото са по-скъпи. Цените им вървят между 40 до 150 евро

Средно цената на една тетрадка сега е 20 цента, химикали - от 10 цента до 1,5 евро, за скицник и боички - около 5 евро. Така общо в книжарницата може родител да даде до 100 евро.