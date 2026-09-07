От 250 до 500 евро струва подготовката на ученик за новата учебна година

Между 250 до 500 евро струва средно подготовката за новата учебна година за едно дете, показа проверка на Нова тв.
Цената се определя в зависимост от изискванията на училището и класа. В София между 150 - 170 евро е цената за два комплекта униформа, като е подобна и когато детето няма униформа, но има нужда от подмяна на гардероба.
Основният съвет на експертите към родителите - да се внимава за мними намаления. "По-осезаемо е вдигането на цената учебните консумативи. При дрехите и обувките сякаш няма голям ръст", коментира Магдалена, която приключваше с покупките за сина си - четвъртокласник.
"Като цяло тази година смятам, че родителите са поставени пред по-сериозно финансово натоварване", допълни тя.
А търговци отбелязаха, че често се купува на етапи, като първо се почва с раниците, защото са по-скъпи. Цените им вървят между 40 до 150 евро
Средно цената на една тетрадка сега е 20 цента, химикали - от 10 цента до 1,5 евро, за скицник и боички - около 5 евро. Така общо в книжарницата може родител да даде до 100 евро.