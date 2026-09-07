Малко над 362 млн. евро са договорени за мерки за чист въздух

По Програма „Околна среда" (ПОС) 2021–2027 г. са договорени 362,52 млн. евро за мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух. До момента са изплатени 78,36 млн. евро - 21,6% от договорените средства. Финансират се общо 45 проекта в 21 общини с нарушено качество на атмосферния въздух, съобщиха за БТА от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) по повод Международния ден на чистия въздух за синьо небе, който се отбелязва на 7 септември.

Инвестициите са насочени приоритетно към общини, в които през периода 2017–2021 г. са регистрирани превишения на среднодневните и/или средногодишните норми за фини прахови частици (ФПЧ), посочиха още от екоминистерството.

Подмяна на стари печки и намаляване на замърсяването от транспорта

Водещо място заемат мерките срещу замърсяването от битовото отопление на твърди горива, включително подмяната им с пелетни уреди, климатици и термопомпи, както и доставка на радиатор.

Предвиждат се зелени поясни зони и стени, озеленяване на т.нар. кални петна, затревяване, изграждане и надграждане на зелени пространства.

Намаляването на замърсяването от транспорта също е сред водещите цели. В София и Пловдив мерките включват зони с ниски емисии, които ограничават движението на високоемисионни автомобили в натоварените райони през отоплителния сезон.

Към края на август са подменени 7952 отоплителни устройства от общо планирани над 75 500 в изпълняваните проекти. Очаква се чрез подмяната да бъдат спестени над 2100 тона емисии на ФПЧ годишно, а предвидената зелена инфраструктура е с площ около 250 хектара. При успешно приключване на проектите от мерките се очаква да се възползват над 2,97 млн. жители, обобщиха от МОСВ.

И четирите направления са в изпълнение, а с изпълнението на настоящите проекти започва и стратегическото планиране на мерките за подобряване на качеството на атмосферния въздух за периода 2028–2034 г. От МОСВ посочиха, че приоритет е защитата на правото на чист въздух, като чрез програмата министерството подпомага общините финансови и експертно при изпълнението на съответните мерки.

Модернизация на системата за мониторинг на въздуха

От МОСВ подчертаха, че надграждат системата за наблюдение, анализ и управление на данните за качеството на атмосферния въздух, за да осигурят по-съвременна, по-гъвкава, по-надеждна, така че институциите и обществото да разполагат с по-прецизни измервания, по-висока степен на информираност и възможност за по-бърза реакция.

Проектът по ПОС за доставка на мобилни автоматични станции със специализирана апаратура е поставил основата за последващо развитие и модернизация на автоматичните измервателни станции на територията на страната, което също вече се случва с финансовата подкрепа на швейцарското правителство. „Именно тази последователност е в основата на цялостната концепция за усъвършенстване на системата за мониторинг на атмосферния въздух в България – първо изграждане на мобилен капацитет за гъвкав и ефективен контрол, а след това технологично надграждане на стационарната автоматична мрежа с нови решения, оборудване и системи за сигурност и управление на данните", коментираха от МОСВ.

По проекта са сключени пет договора за доставка на мобилни автоматични станции със специализирана апаратура за изследване на атмосферния въздух. Изпълняват се и дейностите по модернизация на Националната система за мониторинг на качеството на атмосферния въздух в реално време, включително внедряване на ново хардуерно и софтуерно оборудване, както и решения за мрежова и информационна сигурност.

Мярката по Швейцарско-българската програма за сътрудничество ще бъде публично представена през октомври, като подготовката за дейностите по нея е започнала още от юни. С бюджет от 15 млн. швейцарски франка ще бъде изцяло обновена и модернизирана Националната система за мониторинг на качеството на атмосферния въздух, като срокът за изпълнението е до края на 2029 г.

Информацията за качеството на въздуха ще се предоставя на ранен етап на гражданите, местните власти, научната общност, неправителствените организации и всички заинтересовани страни, за да се вземат информирани решения за програми и превенция. Ще бъде разработено и лесно за ползване мобилно приложение за оценка на риска от замърсяване на въздуха, чрез което всеки ще може вижда в мобилния си телефон данните за въздуха в реално време.

По повод Международния ден на чистия въздух за синьо небе, който се отбелязва на 7 септември, от МОСВ отправиха следното послание: „Нека модернизираната Национална система за мониторинг на качеството на атмосферния въздух бъде подкрепена с обществено доверие и капацитет за вземане на решения, за да подпомогне публичните органи и обществото в усилията за подобряване качеството на въздуха".