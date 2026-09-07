Цената на петрола продължава да се повишава

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Цените на петрола се повишиха с близо 1 процент днес, след като Иран и САЩ нанесоха удари по танкери в Ормузкия проток, предаде Ройтерс.

Сортът Брент от Северно море, който е референтен за Европа, прибави 0,97 на сто до 97,21 долара за барел към 10:30 ч. българско време.

Американският лек суров петрол WTI е нагоре с 0,64 на сто до 92,05 долара за барел.

Миналата седмица Брентът поскъпна със 7,8 на сто, а американският референтен сорт - с близо 10 на сто, след като Иран и САЩ възобновиха атаките и причиниха намаляване на транспортирането на суровината през Ормузкия проток, откъдето преди войната преминаваше близо една пета от петрола за световния пазар, предава БТА.