НСИ: БВП на България отчита ръст от 2,8%

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Брутният вътрешен продукт (БВП) на България е нараснал с 2,8 на сто през второто тримесечие на 2026 г. спрямо същия период на миналата година и с 0,7 на сто спрямо предходното тримесечие, съобщи днес Националният статистически институт (НСИ).

Данните да коригирани към леко повишение спрямо предишната оценка, която посочваше растеж от 2,7 на сто на годишна основа и 0,6 на сто на тримесечна.

Справка в НСИ показва, че през първото тримесечие на годината БВП е нараснал с 2,9 на сто спрямо първото тримесечие на предходната година и с 0,7 на сто спрямо четвъртото тримесечие на 2025 г.

През второто тримесечие на 2026 г. за крайно потребление се изразходват 79,0 процента от БВП., докато инвестициите формират 23,0 процента от БВП, посочва статискическото ведомство. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е отрицателно.