Инвеститорското доверие в еврозоната достига четиригодишен максимум

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Настроенията на инвеститорите в еврозоната достигнаха най-високото си ниво от над четири години насам през септември, подкрепени от подобрението в очакванията и текущите икономически условия, което сочи към увереност в икономическия подем. Това показва проучване на "Сентикс" (Sentix), публикувано днес и цитирано от Ройтерс.

Индексът на за еврозоната се повишава до 5,1 пункта през септември от 0,9 пункта през август в сравнение с прогнозата на анализаторите, анкетирани от Ройтерс, за 2,0 пункта.

Индексът вече отчете растеж пет поредни месеца и достигна най-високото си ниво от февруари 2022 година, предава БТА.

Според "Сентикс" подобрението се дължи основно на значително повишение в оценката на инвеститорите както за текущите условия, така и за очакванията им относно бъдещото развитие.

Подиндексът за текущата ситуация се е повишил до -3,3 пункта през септември от -8,0 пункта през август, докато индексът на очакванията е нараснал с 3,5 пункта, достигайки 13,8 пункта през септември.

„Германската икономика, която изоставаше, не само че не пречи на това развитие, но дори допринася значително за него през септември", отбелязва "Сентикс".

Основният индекс за Германия се повишава до -2,8 пункта от -11,9 пункта, което е четвъртото поредно повишение и най-високата стойност от юли 2025 г. насам.

Проучването сред 1052 инвеститори, включително 209 институционални инвеститори, е проведено между 3 и 5 август.