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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23518128 www.24chasa.bg

Преработващата промишленост на Германия продължава да се свива

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Производството в преработвателния сектор на Германия отбелязва спад и през юли, съобщи днес Федералната статистическа служба "Дестатис" (Destatis), цитирана от ДПА.

Според предварителните данни, след отчитане на сезонни и календарни фактори, общото производство е спаднало с 1,1 процента през юли в сравнение с предходния месец.

Данните за юни също са ревизирани надолу спрямо стойността, оповестена през август, предава БТА.

Противно на очакванията на анализаторите, производството не е отбелязало леко увеличение през юни, а вместо това е останало на нивото от предходния месец.

В сравнение със същия месец на миналата година производството в преработвателния сектор е спаднало с 1,6 процента през юли.

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