БВП в еврозоната с ръст от 1,2%, в ЕС е 1,4%

Брутният вътрешен продукт (БВП) на еврозоната е нараснал с 1,2 на сто в еврозоната и с 1,4 на сто в целия ЕС през второто тримесечие на 2026 г. спрямо същия период на миналата година, съобщи днес европейската статистическа Евростат на сайта си.

През първото тримесечие растежът бе 0,6 на сто в еврозоната и 0,9 на сто в ЕС.

БВП на България е нараснал с 2,8 на сто през второто тримесечие на 2026 г. спрямо същия период на миналата година и с 0,7 на сто спрямо предходното тримесечие, съобщи по-рано днес Националният статистически институт (НСИ).

Отчетено на тримесечна основа, спрямо първото тримесечие, сезонно коригираният БВП се е увеличил с 0,6 на сто в еврозоната и с 0,7 на сто в ЕС, сочат предварителните данни. През първото тримесечие на 2026 г. БВП остана стабилен в еврозоната и се е увеличил с 0,1 на сто в ЕС.

За сравнение, през второто тримесечие на 2026 г. БВП на САЩ се увеличи с 0,4 на сто в сравнение с предходното тримесечие (след +0,5 % през първото тримесечие на 2026 г.), а в сравнение със същото тримесечие на предходната година е нараснал с 2,1 на сто (след +2,7 на сто през предходното тримесечие).

Растеж на БВП по страни членки

През второто тримесечие на 2026 г. Ирландия (+10,2 процента) отбеляза най-голямото увеличение в сравнение с предходното тримесечие, следвана от Словения (+1,8 процента и Литва (+1,7 процента). Австрия (-0,1 процента) е единствената страна членка, която отбелязва спад в сравнение с предходното тримесечие.

Заетост в еврозоната и в ЕС

През второто тримесечие на 2026 г. в ЕС са били заети 221,4 милиона души, от които 176,4 милиона — в еврозоната.

Броят на заетите лица се е увеличил с 0,1 на сто както в еврозоната, така и в ЕС, в сравнение с предходното тримесечие, след като през първото тримесечие на 2026 г. заетостта се увеличи с 0,1 процента в еврозоната и остана стабилна в ЕС.

В сравнение със същото тримесечие на предходната година заетостта е нараснала с 0,5 на сто в еврозоната и с 0,4 на сто в ЕС през второто тримесечие на 2026 г., след ръст от 0,5 на сто и в двете зони през първото тримесечие на 2026 г.

За България Евростат отчита свиване на заетостта с 0,2 на сто на тримесечна база и с 0,4 на сто на годишна.

През второто тримесечие на 2026 г. отработените часове са се увеличили с 0,1 на сто както в еврозоната, така и в ЕС в сравнение с предходното тримесечие. В сравнение със същото тримесечие на предходната година отработените часове са се увеличили с 0,7 на сто в еврозоната и с 0,8 на сто в ЕС.

Растеж на заетостта по страни членки

През второто тримесечие на 2026 г. Португалия (+1,0 процента), Чехия и Малта (и двете +0,9 процента) отбелязаха най-голямото увеличение на заетостта в брой лица в сравнение с предходното тримесечие. Най-големият спад на заетостта е отчетен във Финландия (-0,8 процента) и Гърция (-0,4 процента).