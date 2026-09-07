България е сред европейските страни с най-голямо месечно свиване на сектора на услугите

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Производството в сектора на услугите е спаднало с 0,3 процента в еврозоната и с 0,2 процента в ЕС през юни, отчетено на месечна основа, съобщава европейската статистическа служба Евростат на сайта си.

За сравнение, през май 2026 г. производството на услуги нарасна с 0,7 процента както в еврозоната, така и в ЕС, посочва статистическото ведомство в първата си оценка за най-големия сектор на европейската икономика.

Отчетено на годишна основа - през юни 2026 г. в сравнение с юни 2025 г., производството на услуги се е увеличило с 1,5 процента както в еврозоната, така и в ЕС.

Сред страните членки, за които има налични данни, най-големите месечни спадове са отчетени в Латвия (-3,7 процента ), Германия (-2,1 процента ) и България (-1,1 процента ). Най-големите увеличения са отбелязани в Люксембург (+7,8 процента ), Португалия (+3,1 процента ) и Литва (+2,6 процента ).

На годишна основа най-големите годишни увеличения се отчитат в Гърция (+9,3 процента ), Словения (+8,5 процента ), Естония и Литва (+7,1 процента ). Спад е отбелязан в Дания (-6,5 процента), Германия (-0,6 процента ), Италия (-0,5 процента ) и Австрия (-0,1 процента ).

В България секторът на услугите е нараснал с 5,9 на сто на годишна основа през юни.