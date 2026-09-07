"Ягуар Ленд Роувър" съкращава 4000 работни места

Британският производител на луксозни автомобили "Ягуар Ленд Роувър" (Jaguar Land Rover) обяви днес намерението си да съкрати 4000 работни места в рамките на две години след няколко месеца на сътресения, белязани от кибератака, която парализира производството му, както и от митата, наложени от президента на САЩ Доналд Тръмп върху сектора, предаде Франс прес.

"Автомобилната индустрия е изправена пред сериозни предизвикателства, свързани с технологичните промени на фона на ожесточена конкуренция и продължаваща геополитическа несигурност", обясни в изявление Пи Би Баладжи, главен изпълнителен директор на компанията, за която работят 40 000 души по целия свят, от които 30 000 - във Великобритания.

Производителят, който разполага с големи производствени бази в Централна Англия, заяви, че си е поставил за цел да постигне икономии в размер на 1,7 млрд. бр. лири (2,30 млрд. долара), допълва Ройтерс.

Компанията съобщи, че през следващите 12 месеца ще пусне на пазара пет нови продукта, а промените ще подпомогнат инвестиции в размер на 15–18 млрд. бр. лири през следващите пет години в областите на електрификацията, цифровите технологии, съвременното производство и подобряването на клиентското преживяване, пише БТА.