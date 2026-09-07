Иран удвоява цените на горивата

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Иранското правителство обяви рязко увеличение на цените на горивата на фона на тежката икономическа криза, обхванала страната от началото на войната, предаде ДПА.

От утре, 8 септември, цената на литър бензин на свободния пазар ще се удвои от 50 000 риала (3,6 цента) на 100 000 риала, заяви по държавната телевизия Керамат Вейс-Карами, председател на държавната компания за разпределение на нефтопродукти.

Цените на субсидирания бензин обаче ще останат непроменени, добави той, цитиран от БТА.

Горивото в Иран е сред най-евтините в света. Иранците зареждат първите 110 литра с помощта на карта за субсидия за гориво при цена от малко над 1 щатски цент на литър. След изчерпване на тази квота се прилага обичайната цена от 100 000 риала на литър.

Въпреки ниските цени, измерено по западните стандарти, повишението ще окаже значителни последици в Иран предвид значително по-ниските доходи в страната, тъй като се отразява на транспортните разходи, цените на енергията и инфлацията.

В края на август опасенията от недостиг на горива доведоха до дълги опашки пред бензиностанциите. В мегаполиса Техеран, с неговите милиони жители, шофьорите чакаха пред бензиностанциите дори по цяла нощ, припомня ДПА.

Правителството призна проблемите, произтичащи от войната, която САЩ и Израел започнаха срещу страната в края на февруари. Президентът Масуд Пезешкиан призова правителството си и населението да спазват режим на икономии.

По време на най-тежките американско-израелски атаки през март и началото на април бяха бомбардирани и енергийни съоръжения в Иран, включително части от петролната и газовата промишленост и складове за гориво. Според данни на правителството част от повредената инфраструктура вече е възстановена.