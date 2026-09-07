Австрия ще съхранява стратегическия си газов резерв при по-ниски цени в бъдеще

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Съхранението на стратегическия газов резерв на Австрия тази година ще бъде по-евтино от първоначално планираното, съобщава австрийското министерство на икономиката, цитирано от електронните медии.

Ако досега за съхранение бяха предвиждани разходи от 94 милиона евро годишно, то разходите за сезоните 2027/28 г. и 2028/29 г. ще възлизат на по 38,75 милиона евро годишно. За текущата газова 2026/27 г. все още ще бъдат направени разходи от 94 милиона евро.

Министерството обяснява по-ниските разходи за съхранение с новите условия на обществената поръчка и „специално разработен продукт за съхранение, съобразен със стратегическия газов резерв", посочва министърът на икономиката Волфганг Хатмансдорфер.

„По този начин гарантираме дългосрочно газоснабдяването на Австрия и същевременно използваме пестеливо парите на данъкоплатците."

При този продукт за съхранение е било решено да не се резервират допълнителни мощности за нагнетяване и извличане на газ, тъй като газовият резерв е предназначен за използване в случай на криза. Освен това условията на обществената поръчка са осигурили ефективна конкуренция. По-ниското търсене на капацитет за съхранение също е допринесло за намаляването на разходите.

За съхранението на стратегическия газов резерв, който е разпределен между няколко газохранилища, отговаря компанията "Остриън стратиджик газ старидж мениджмънт" (Austrian Strategic Gas Storage Management GmbH - ASGM). Резервът от 20 тераватчаса би покрил при извънредна ситуация потреблението на газ за до два зимни месеца, предава БТА.

Австрийските газохранилища могат да покрият повече от годишното потребление на страната. В момента хранилищата са запълнени на 67 процента, което съответства на 87 процента от годишното потребление.