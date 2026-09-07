„Фолксваген" пренасочва свой завод към отбранителната промишленост

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Заводът на германския автомобилостроител „Фолксваген" (Volkswagen) в западногерманския град Оснабрюк ще бъде превърнат в център за експертиза в областта на сигурността и отбраната, обявиха днес компанията, провинция Долна Саксония и инвеститорът „Аурелиус Капитъл" (Aurelius Capital), цитирани от световните агенции.

Производството на автомобили в завода ще бъде прекратено през 2027 година.

„Аурелиус", като мажоритарен собственик заедно с провинция Долна Саксония, която притежава значителен дял във „Фолксваген", ще поеме управлението на завода с цел да поддържа обекта в експлоатация в дългосрочен план.

Според работническия съвет сделката ще осигури работни места за близо 1400 от 1800-те служители.

Очаква се първият голям проект да бъде партньорство с израелската компания „Рафал" (Rafael), която произвежда системи за противовъздушна отбрана, управляеми ракети и системи за електронна война и е известна със системата си „Железен купол", която защитава израелското въздушно пространство.

„Днес изграждаме дългосрочно индустриално партньорство с нашите германски партньори с цел технологията да се произвежда изцяло в Германия, за да защити Германия и Европа", заяви изпълнителният директор на „Рафал" Йоав Тургеман.

Споразумението, постигнато между трите страни, все още не представлява финализирана сделка, но има за цел да предостави основа за последващи стъпки, включително определяне на отговорностите, установяване на структурата и подготовка за прехода.

„Рафал" произвежда и системата "Железен лъч" (Iron Beam) – лазерно оръжие, предназначено за поразяване на въздушни цели. Компанията доставя и системата за активна защита „Трофей"(Trophy), която може да унищожава приближаващи се ракети и противотанкови оръжия и е монтирана на германския основен боен танк „Леопард" (Leopard).

Заводът в Оснабрюк се развива на основата на дългогодишния производител на каросерии и подизпълнител „Карман" (Karmann), който фалира през 2009 г., когато „Фолксваген" пое голяма част от завода, управлявайки го като мултимарков завод, специализиран в производството на малки серии, както и в поемането на излишъци от производството на други заводи от групата.

Производството на модели на „Порше" (Porsche) там приключи в края на 2025 г. В момента единственият автомобил, който все още се произвежда в Оснабрюк, е „Ти-Рок кабрио" (T-Roc Cabrio), предава БТА.