Нивото на Рейн отново спада

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Нивото на река Рейн в Германия отново спада заради продължителното сухо време, което принуждава товарните кораби да плават с частично натоварване и увеличава транспортните разходи.

При Кауб водното ниво е около 34 см спрямо 50 см седмица по-рано, посочи БТА.

През август Рейн достигна рекордно ниски стойности, което доведе до логистични затруднения и по-високи разходи за германската индустрия. Част от товарите вече се пренасочват към автомобилния и железопътния транспорт.

Цените за речен превоз се повишават, тъй като са необходими повече плавателни съдове за транспортиране на товарите. Цената за превоз с танкерна баржа от Ротердам до Карлсруе е нараснала до около 120–125 евро (139–145 долара) на тон спрямо около 100 евро на тон миналата седмица, посочиха търговците.

Очакваните валежи през тази седмица могат временно да повишат нивото на реката, но няма да решат проблема. Ниските води засягат важния транспортен маршрут за зърно, минерали, въглища и петролни продукти.

Усложнена остава и хидроложката обстановка по българския участък на река Дунав. Днес нивото е минус 108 см спрямо условната кота нула, като се очаква през следващите два дни да спадне с още 4 см.