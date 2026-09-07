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Най-голямото съоръжение за улавяне на въглероден диоксид в Европа заработи в Нидерландия

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Снимката е илюстративна Снимка: Pixabay

Най-голямото съоръжение за улавяне и съхранение на въглероден диоксид (CCS) в Европа бе открито в Нидерландия от норвежката компания за торове „Яра Интернешънъл".

От 2026 г. заводът на „Яра" в Слуискил ще може да улавя и втечнява до 800 000 тона въглероден диоксид годишно. Уловеният газ ще бъде транспортиран до Норвегия и съхраняван на 2,6 км под морското дъно. Компанията очаква за 15 години да бъдат отстранени около 12 млн. тона въглероден диоксид, посочи БТА.

Проектът е част от усилията на Европейския съюз за постигане на нулеви нетни емисии до 2050 г., особено в промишлеността, където нисковъглеродните алтернативи са ограничени.

Технологията обаче остава спорна заради високата си цена и критиките на еколози, според които CCS може да позволи на компании да продължат използването на изкопаеми горива.

Снимката е илюстративна Снимка: Pixabay

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