Пулев покани у нас китайска компания за електрически коли и автономен транспорт

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Министър Пулев посети производствените мощности на Xiamen King Long United Automotive Industry Co., Ltd. – един от водещите китайски производители на автобуси, електрически превозни средства, автономен транспорт и решения за интелигентна мобилност. Той е в провинция Фудзиен в Сямън, Китай.

Компанията развива пълния производствен цикъл – от научноизследователската и развойната дейност до производството.

Сред разработките на компанията е първият в света серийно произвеждан автономен електрически автобус с ниво 4 на автономност. Вицепремиерът Пулев е начело на българска правителствена и бизнес делегация, която участва в Китайския международен панаир за инвестиции и търговия в Сямън.

По време на посещението бяха обсъдени стратегическите планове за разрастване на компанията, във връзка с което министър Пулев отправи покана към King Long за посещение в България и оглед на подходящи терени и индустриални зони.

„Това е индустриалното развитие, към което се стремим – високи технологии, интелигентни решения, иновации, автономен транспорт и производство с висока добавена стойност. България има потенциал да бъде част от тези вериги на стойността", заяви Пулев.

Той подчерта, че привличането на високотехнологични инвестиции и компании от автомобилната индустрия е сред приоритетите на България.

„Аутомотив секторът, електрониката, новите енергийни технологии и интелигентният транспорт са направления, в които виждаме конкретен потенциал за партньорство", допълни вицепремиерът.

България насърчава компаниите от провинция Фудзиен да разгледат страната ни като инвестиционна дестинация. Инвестициите и аутомотив секторът са сред ключовите направления, в които страната ни търси нови възможности за икономическо и индустриално партньорство с Китай. Това стана ясно по време на среща на вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев с правителството на провинция Фудзиен в Сямън, Китай. Вицепремиерът Пулев е начело на българска правителствена и бизнес делегация, която участва в Китайския международен панаир за инвестиции и търговия в Сямън.

Вицепремиерът Пулев е начело на българска правителствена и бизнес делегация, която участва в Китайския международен панаир за инвестиции и търговия в Сямън.

По време на срещата бяха обсъдени възможностите за двустранно икономическо сътрудничество в редица области, сред които търговия, индустрия, земеделие и високотехнологични производства.

„Приветстваме възможността за развитие на икономическите отношения между България и провинция Фудзиен. Виждаме добри предпоставки за конкретни партньорства в сектори, в които Фудзиен има силни позиции – електроника, аутомотив, нови енергийни и зелени технологии", заяви Александър Пулев.

Бяха обсъдени възможностите за развитие на икономическото сътрудничество с китайската провинция, която е сред динамично развиващите се индустриални и експортно ориентирани региони на Китай.

Брутният вътрешен продукт на провинцията е над 6 трилиона юана, или над 900 млрд. щатски долара. Фудзиен заема седмо място в Китай по международна търговия, а развитието на икономическите и свободните зони е сред ключовите фактори за развитието ѝ.

„Ние виждаме нивото на модернизация на вашата провинция и генерално на Китай. Тя наистина е впечатляваща. Вие сте успели да постигнете качествена трансформация във всички сфери на икономиката", посочи Пулев.