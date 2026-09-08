Само по 2 часа на ден фейсбук и инстаграм за децата, въвежда се и вечерен час

Родителите ще могат да следят с кого си комуникират отрочетата им в социалните мрежи на "Мета"

Много скоро американските деца може да заварят любимите си инстаграм и фейсбук променени до такава степен, че ще предпочетат да си играят навън, отколкото да си губят времето в тях. Часовете, които прекарват в безкрайно скролване в тези две социални мрежи, ще им бъдат ограничени, а родителите им ще знаят, ако комуникират с пълнолетни потребители.

Всичко това е само една част от мащабните промени, които компанията “Мета” на милиардера Марк Зукърбърг въвежда, след като на 26 август се съгласи на мащабно съдебно споразумение, по което трябва да плати 18 млрд. долара, защото досегашните ѝ алгоритми затрашават менталното здраве на подрастващите.

Гигантът в сферата на социалните мрежи тази година трябваше да се изправи пред редица дела, в които компанията беше обвинена, че нарочно е разработвала технологиите си по такъв начин, че да задържа възможно най-дълго вниманието на децата. Тя вече загуби две от тези дела, при които трябваше да плати обезщетение.

Историческото споразумение може да предизвика глобален домино ефект тъй като няколко държави вече предприемат мерки за регулиране на начините, по които потребителите взаимодействат не само с продуктите на “Мета”, но и с други големи популярни социални мрежи. То не изисква от дружеството на Зукърбърг да преустанови персонализираните препоръки или целевата реклама.

Също така споразумението не засяга някои видове съдържание, които изследователите са счели за особено проблематични, включително публикации, които са предизвиквали у феновете на инстаграм и фейсбук

неудобство по отношение на външния им вид

“Осигуряването на безопасно и ползотворно преживяване за тийнейджърите на нашите платформи е абсолютен приоритет”, заявиха от “Мета” в официално изявление.

Съгласно споразумението децата под 18 години, които използват платформите на “Мета”, ще имат възможността да прекарват само по 2 часа на ден в тях. Освен това те няма да могат да ги ползват в часовете между полунощ и 6,00 ч сутринта. По този начин ще се предотврати прекомерното висене пред екрана и ще се даде възможност на подрастващите да имат пълноценен сън.

По-нататък от “Мета” възнамеряват да скрият харесванията и реакциите в публикациите на децата, за да може да се ограничи възможността те да се сравняват с по-популярните си връстници или да изпитват нуждата да качват по-екстремни публикации, за да привличат ангажираност към съдържанието, което създават. Те няма да могат и да ползват филтри, които наподобяват козметични процедури. Така се предполага, че децата няма да бъдат подтиквани да изпитват неприязън към външния си вид и да развиват психични разстройства като телесна дисфория. Тези настройки ще могат да бъдат отменени само с родителско съгласие.

Компанията се съгласи също така да деактивира по-голямата част от известията си от платформите по време на учебните часове. Тоест децата и тийнейджърите няма да получават съобщения от месинджър или инстаграм в часовете между 8,00 ч и 15,00 ч.

Фирмата на Зукърбърг ще направи и по-стриктен родителски контрол, като предостави на родителите или настойниците възможността да следят по-обстойно и да променят настройките на даден детски акаунт в социалните мрежи. Възрастните ще могат да получават информация за времето, което отрочетата им прекарват в приложенията на “Мета”, както и данни за това с кого те си комуникират.

Освен това родителите ще получават ежедневни известия всеки път, когато акаунтът на детето им изпрати съобщение до акаунт на възрастен за първи път, както и линк към акаунта на въпросния пълнолетен човек. Родителските акаунти ще бъдат уведомявани също така всеки път, когато акаунтът на тийнейджъра търси ключови думи, свързани със самоубийство, самонараняване или хранителни разстройства.

Също така “Мета” ще затегне и начините си за проверка на възрастта на потребителите. Тя се съгласи да внедри по-модерни технологии за засичане на възрастта, като комбинира собствения си софтуер с инструменти на външни компании и приеме редовни одити от независими експерти. Тази мярка е особено значима, тъй като през декември миналата година Австралия забрани на лицата под 16 години да използват социалните мрежи. Въпреки това австралийският орган за надзор на интернет eSafety установи през август тази година, че осем от всеки десет австралийски тийнейджъри и деца в предучилищна възраст продължават да ги използват, главно поради неефективността на процедурите за проверка на възрастта.

До момента “Мета” се е съгласила да изплати само 70% от сумата по споразумението, или приблизително 12,7 млрд. долара, в рамките на следващите 10 години. Тя ще изплати останалата сума в размер на 5 млрд. долара само ако конкурентите ѝ - “Снапчат”, “ТикТоК” и “Ютюб”, предприемат подобни мерки и се съгласят да платят същата сума. Компанията също така заяви, че

ще намали времевите ограничения за деца до един час на ден,

ако другите платформи направят същото.

Тези промени ще бъдат въвеждани поетапно. След като съдът одобри споразумението, в рамките на четири месеца ще бъдат въведени неперсонализирани алгоритми, после в рамките на шест месеца ще бъдат включени по-широки мерки за спазване на новите изисквания на социалните платформи, а в рамките на една година ще бъдат вкарани по-стриктните методи за проверка на възрастта.

Макар споразумението да засяга територията на САЩ,

не е ясно дали “Мета” няма да въведе ограниченията глобално

Още повече че компанията е под нарастващ регулаторен натиск в страните от Европейския съюз и в други държави да приложи подобни промени.

Дотук се стигна, след като 29 американски щата заведоха дело срещу “Мета”, като я обвиниха, че е проектирала платформите си по начин, който насърчава пристрастяващо поведение, не проверява възрастта на потребителите, подтиква подрастващите да заобикалят родителския контрол, не осигурява адекватна защита срещу вредно съдържание и умишлено разпространява вредно и експлоатационно съдържание. Първите четири от щатите, които първоначално заведоха федерален иск срещу компанията на Зукърбърг през 2023 г. - Калифорния, Кентъки, Колорадо и Ню Джърси, започнаха делата си във федерален съд в Калифорния миналата седмица. В съдебния иск се твърди, че дружеството на Зукърбърг е нарушило Закона за защита на личните данни на децата в интернет, като е събирало, съхранявало и използвало лични данни на деца под 13 години без надлежно родителско съгласие.

През февруари тази година “Мета” загуби друго дело за милиони долари, заведено на подобни основания от млада жена, наричана К. Г. М., в Лос Анджелис, във връзка с функции на платформата, свързани с пристрастяване при по-младите потребители.