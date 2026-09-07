Автошколи протестират - няма кой да изпитва за шофьорска книжка

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Инструктори настояват да се вдигнат заплатите на екзаминаторите, за да има кандидати

В България няма кой да изпитва желаещите да получат шофьорска книжка. Ниски заплати от по 1000 евро, а в Монтана дори 750 евро, недостиг на такива кадри в агенция “Автомобилна администрация”, командировки на наличните кадри от София към Пазарджик, Стара Загора и Силистра. Темата стана актуална в понеделник, след като автоинструктори от Монтана излязоха на протест и заявиха, че започват подписка.

Те недоволстват, че от месеци в местната “Автомобилна администрация” няма достатъчно изпитващи за шофьорска книжка и техните курсисти чакат с месеци след завършване на курса, за да бъдат изпитани. Това понякога води до изтичане на правото за изпит, тъй като сроковете са регламентирани и те често изпускат възможността. По закон този срок е 6 месеца и в Монтана курсистите трябва да поискат дата за изпит, преди още да са завършили курса, за да са сигурни, че ще успеят.

“Те получават по 750 евро месечно, кой да отиде да работи за толкова пари? Нямат хора”, каза един от протестиращите.

Имало е няколко конкурса, на

които никой не се е явил

Оказва се, че, за да се справи с проблема, “Автомобилна администрация” често командирова изпитващи от други населени места, но те не познават добре града и това създава редица неудобства.

“Обучаваме кандидатите за шофьори за месец, а се чака по два месеца и половина да се явят на изпит”, казва Йонко Иванов, председател на Съюза на преподавателите по авто-мото подготовка.

В наредба 38, която регламентира изпитите, е записано, че кандидатите имат право да се явяват по четири пъти на теоретичен и практически изпит в рамките на 6 месеца. Ако не успеят, преминават ново обучение, тоест плащат втори път за нов курс.

Курсът за шофьорска книжка за любители постепенно поскъпна с между 20 и 30%. Преди две години цялата сума с данъци и такси беше към 1500-1600 лв.

Към март 2026 г. средните цени са вече около 800–1000 евро, а на места достигат 1200 евро. Очакват се и нови увеличения заради горивата, поддръжката на колите и новите изисквания към обучението. Така че повтарянето на курса е сериозен и необоснован разход, ако е по причина на ненасрочване на изпита.

Заплащането не само на изпитващите, но и на инспекторите в ДАИ, които извършват проверки на пътя на камиони, автобуси и таксита, от години е ниско. Това е и една от причините за някои корупционни практики в контрола изобщо на обществения транспорт.

Проблемите са наследени, но са поставени пред новия екип на министерството на транспорта, казва Йонко Иванов.

Според него има недостиг на изпитващи във Враца, Сливен, Монтана, Силистра, Русе, Стара Загора.

как да има кандидати при

това ниско заплащане

и практиката една седмица да си в Пазарджик, друга в Ловеч, трета в Сливен, пита той.

Освен това остарелите таблети и камери забивали по време на практическия изпит и това също създавало напрежение. Била обявена обществена поръчка за 250 камери и за 250 таблета и се чака подмяната им.

Иванов обаче очаква диалогът с министерството на транспорта да доведе до резултати и разрешаване на най-належащите проблеми в бранша. Казва, че са им обещали във финансовата рамка за 2027 г. да залегне увеличаване на заплатите на изпитващите.

86 са изпитващите на трудов договор към Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, 40 са на граждански - общо 126 за цялата страна. Незаетите бройки в цялата агенция са 33. Най-големият проблем е в Монтана, защото няма изпитващ и всеки ден изпращат някого в командировка. Това коментира директорът на агенцията Бойко Рановски. Обявявани са два конкурса, но няма желаещи.

Средната заплата на изпитващ е 900 евро, ако

няма опит, ще започне с 850 евро,

каза още той.

Проблеми има още във Враца, Ловеч, Пазарджик, Смолян, а от време на време и в Стара Загора.

За увеличение на заплати може да се говори от 2027 година. Министърът на транспорта Георги Пеев е поел ангажимент да потърси възможности заедно с Министерството на финансите за коригиране на заплатите до края на 2026 г., добави Рановски.