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Соларните системи могат да намалят сметките за ток - вижте как

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Соларните системи могат да намалят сметките за ток - вижте как
Кирил Белелиев и Самуил Огнянов (от ляво надясно)

 Кога инвестицията във фотоволтаици и батерии се изплаща и възможно ли е домакинство или предприятие да стане енергийно независимо? Отговорите на тези въпроси са във фокуса на новия епизод на подкаста „Джобни съвети“ - академията за финансова култура на Медийната платформа „24 часа“.

Гост е Кирил Белелиев – директор „Доставки и продажби“ и член на Съвета на директорите на „АмонРа Енерджи“. От него ще разберете защо борсовата цена на тока не е равна на тази, която плащат домакинствата, каква е ролята на батериите за съхранение на енергия и как правилно проектираните фотоволтаични системи могат значително да намалят разходите за електроенергия.

Сред акцентите са още възвръщаемостта на инвестицията, възможностите за изграждане на соларни системи, най-честите грешки при избора на оборудване и защо качественият монтаж е също толкова важен, колкото и самите компоненти.

Целия разговор гледайте в новия епизод на подкаста „Джобни съвети“ на „24 часа“.

Автор на статията

24 часа

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