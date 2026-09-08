ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

182 пожара са потушени в страната през изминалото ...

Времето София 13° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/23521560 www.24chasa.bg

Вече са в сила ответните мита на Канада върху вноса от САЩ

1216
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
СНИМКА: Pixabay

Канада потвърди, че от 00:01 ч. във вторник (07:01 ч. българско време) въвежда ответни мита върху вноса от САЩ в условията на ескалация на търговския спор между двете страни, предаде ДПА.

Канадското министерство на финансите е потвърдило мерките в отговор на запитване на агенцията. Предстоящото въвеждане на ответните мита беше обявено на 25 август, пише БТА.

Митнически ставки от до 50 процента ще се прилагат върху внос от САЩ на стойност от 27,6 млрд. канадски долара (20 млрд. щатски долара), включително стоманени и алуминиеви продукти, домашни уреди, селскостопанско оборудване, целулоза, хартия и електроника.

Канадското решение идва след неуспеха на търговските преговори между Вашингтон и Отава.

През август САЩ наложиха мита от до 50 процента на канадски стоки на стойност около 20 млрд. щатски долара, включително хокейни стикове, обзавеждане, мед и вино.

Днес американският президент Доналд Тръмп взе на прицел канадският авиационен производител „Бомбардие", като заяви, че самолетите му няма да могат да бъдат продавани в САЩ, освен ако не ги произвежда там.

„КРАЙ НА ПРОДАЖБИТЕ НА „БОМБАРДИЕ" В САЩ! Техните продукти не са достатъчно добри", написа Тръмп в социалната си мрежа „Трут соушъл", цитиран от Ройтерс.

„Ако те искат нашия Пазар, те трябва да строят тук и да спрат да третират Америка като „касичка", добави американският президент.

СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хайде 37 г. след края на комунизма най-после да спрем да се хапем за Вапцаров, 3 март и т.н.