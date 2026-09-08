Експерти: Всички "закотвяния" в цените могат да доведат до влошаване на качеството на продуктите

Методиката за определяне на справедливи цени на храните коментираха експерти в ефира на Нова тв. Тя бе разработена от Министерството на икономиката в момента е предложена за обществено обсъждане. Тя ще се прилага само за търговци с годишен оборот над 25 млн. евро. За нея е използван модела на Френската държавна обсерватория за формиране цените на храните, където са записани различни базови надценки за различни продукти.

Много е трудно в една методика да се обхване такъв механизъм, който да засегне всички ценообразуващи фактори, трудно е еднакви стоки да се сложат под един знаменател. На щандовете се виждат яйца, произведени по различен начин и съответно с различна цена. А методиката не прави разлика, коментира Ивайло Гълъбов, председател на УС на Съюза на птицевъдите.

Сравнение с цените на продуктите в други европейски страни се прави постоянно от Евростат и методиката не пречи, каза Гълъбов.

В тази идея има доста положителни моменти, коментира Димитър Маргаритов, бивш председател на Комисията за защита на потребителите.

След 10% отклонение следват наблюдения и проверки, това предизвика известното смущение. Първоначално беше казано, че справедливата стойност ще бъде просто един индикатор и няма КЗП да следи магазина ви постоянно.

Най-голямата санкция, която някой налага, това е потребителят, който не купува определен продукт, когато забележи, че е с ненормално висока цена, допълни Гълъбов. Не навсякъде в европейските страни има такива големи маржове в цените на едно и дребно, призна той. Но имали забележки към методиката и се надява тя да бъде променена.

Когато се сложат референции, това е една котва, към която търговците може да се придържат, допълни той. Най-справедливата цена е пазарната.

Когато се изнася чувствителна информация за цени и референтите я знаят, е възможно да има картелиране и поддържане на цена в търговските вериги над референтната стойност, коментира Маргаритов. Котвата, ако я има в този й вид, тя би трябвало да бъде разработена от КЗП. Всеки магазин дава най-евтиния вид от всеки продукт, като сиренето например, допълни той.

Като добър пример той даде кошницата с продукти. А във Франция новия тип методика се ползвала да се види къде има пукнатини в системата и те да се коригират.

Всички "закотвяния" или други подобни механизми могат да доведат до влошаване на качеството, предупреди Гълъбов. Без повишаване на конкуренцията ще е трудно, какъвто и механизъм да се измисли.

Всичко това засяга предимно храните, където напоследък има по-малко напрежение, но оставят настрана други стоки и услуги. Остават например високи цените в ресторантите, драстично са поскъпнали повечето услуги, коментира още Маргаритов.