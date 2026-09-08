Цената на петрола продължава да расте

Цените на петрола продължиха да се повишават днес, след като заплахите на Иран за ответни действия при нови американски атаки засилиха опасенията от продължителен конфликт и прекъсване на доставките от Близкия изток, предаде Ройтерс.

Фючърсите на петрола сорт Брент поскъпнаха със 79 цента, или 0,77 на сто, до 97,75 долара за барел към 08:30 ч. българско време. Американският лек суров петрол (WTI) прибави 1,65 долара, или 1,8 на сто, до 93,13 долара за барел.

След почивния ден за американските пазари в понеделник по повод Деня на труда WTI наваксваше изоставането си спрямо Брент, в чиято цена ескалацията през почивните дни беше отразена още вчера, заяви Сувро Саркар, ръководител на енергийните анализи в „Ди Би Ес банк" (DBS Bank).

„Неотдавнашното засилване на враждебните действия между САЩ и Иран може съществено да промени оценката на пазарите за ценовите рискове при петрола не само до края на 2026 г., но и през голяма част от 2027 г.", каза той.

Иран заплаши САЩ с „икономическа война" и заяви, че е изстрелял модерна ракета срещу американски военни кораби. Това подчерта риска от по-широко разрастване на конфликта, след като през последните дни двете страни отново си размениха удари, пише БТА.

В събота американските сили атакуваха три ирански петролни танкера, включително един в близост до остров Харг - основния център за износ на петрол на Иран, съобщи Централното командване на САЩ. Атаките последваха удари на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) срещу американски военни кораби в региона.

„Последната ескалация увеличи вероятността от продължително противопоставяне, характеризиращо се с премерени военни действия от страна на САЩ и Иран. Това може да доведе до запазване на ограниченията върху доставките от Персийския залив до края на 2026 г.", посочи анализаторът на Ей Ен Зет (ANZ) Даниел Хайнс.

Според него пълното възстановяване на морските превози до предвоенните им равнища не се очаква преди края на първото или началото на второто тримесечие на 2027 г.

Корабният трафик през Ормузкия проток също се забави в началото на седмицата, след като Иран предупреди, че ще отговори на всяка нова американска атака.

„Голдман Сакс" (Goldman Sachs) повиши с 5 долара прогнозите си за цените на двата водещи петролни сорта. Банката вече очаква през декември 2026 г. Брент да струва 85 долара за барел, а WTI - 80 долара. Прогнозите за 2027 г. са съответно 80 и 75 долара.

Ревизията отразява допускането, че прекъсванията на морските превози от Близкия изток ще продължат и през следващата година.

Ед Мейър, анализатор в платформата за финансови услуги „Марекс" (Marex), прогнозира, че цените на суровия петрол ще останат високи до края на годината, докато войната продължава и основните спорни въпроси остават нерешени.