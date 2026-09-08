Еврото леко поскъпва спрямо долара

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Курсът на еврото остава почти без промяна спрямо водещите световни валути в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт днес, съобщават германски сайтове за финансова информация.

Спрямо долара единната валута поскъпва с 0,01 на сто до 1,162 долара за едно евро към 09:50 ч.

Същото минимално повишение от 0,01 на сто е отчетено и спрямо британската лира, като еврото се търгува за 0,859 лири.

Спрямо швейцарския франк единната европейска валута прибавя 0,06 на сто до 0,941 франка за евро.

На пазарите на суровини златото поевтинява с 0,05 на сто до 4404,91 долара за тройунция, среброто губи 0,04 на сто до 66,24 долара, а цената на платината се понижава с 0,50 на сто до 1827,08 долара за тройунция.