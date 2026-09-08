ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Полицията в Истанбул задържа 9-има заподозрени за ...

Времето София 22° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/23522361 www.24chasa.bg

Еврото леко поскъпва спрямо долара

1160
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
СНИМКА: pixabay

Курсът на еврото остава почти без промяна спрямо водещите световни валути в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт днес, съобщават германски сайтове за финансова информация.

Спрямо долара единната валута поскъпва с 0,01 на сто до 1,162 долара за едно евро към 09:50 ч.

Същото минимално повишение от 0,01 на сто е отчетено и спрямо британската лира, като еврото се търгува за 0,859 лири.

Спрямо швейцарския франк единната европейска валута прибавя 0,06 на сто до 0,941 франка за евро.

На пазарите на суровини златото поевтинява с 0,05 на сто до 4404,91 долара за тройунция, среброто губи 0,04 на сто до 66,24 долара, а цената на платината се понижава с 0,50 на сто до 1827,08 долара за тройунция.

СНИМКА: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Финанси

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Соларните системи могат да намалят сметките за ток - вижте как (Видео)