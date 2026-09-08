Цената на природния газ в България се понижи на седмична база

Цените на октомврийските фючърси на природния газ на хъба TTF в Нидерландия в момента са 73,560 евро за мегаватчас. Това показват данните от международната борса ICE към 9:55 часа българско време. Днешната търговия започна от равнище 73,100 евро за мегаватчас. На 1 септември борсата затвори при цена от 72,218 евро за мегаватчас, което означава, че за една седмица горивото е поскъпнало с 1,86 процента.

В България цената на природния газ на платформата на "Газов хъб Балкан" в сегмента "ден напред" с ден за доставка за днес, 8 септември, е 60,53 евро за мегаватчас. В сегмента "в рамките на деня" борсата вчера е затворила при 60,19 евро за мегаватчас. Референтната цена в този сегмент за днес е 60,53 евро за мегаватчас. На 1 септември цената на природния газ беше 61,30 евро за мегаватчас, което е поевтиняване с 1,26 на сто на седмична база.